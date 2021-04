Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony Pictures hat mit Netflix einen neuen sogenannten Pay-One-Fenstervertrag abgeschlossen. Das bedeutet, dass der Streaming-Dienst ab 2022 die exklusiven US-Rechte zum Streamen der Veröffentlichungen von Sony Pictures hat, wenn diese ihre Kino- und Heimvideoläufe beenden. Netflix bestätigte den Deal auf Twitter.

"Machen Sie sich bereit für Uncharted, Morbius, Bullet Train und Where the Crawdads Sing sowie zukünftige Fortsetzungen von Venom, Jumanji, Bad Boys und Spider-Man: Into The Spider-Verse", twitterte Netflix. Denken Sie daran, dass Netflix Starz jetzt effektiv als Sonys Pay-One-Fenster-Streaming-Partner ablöst.

Laut Variety hat Netflix einen "Preisschild für die Aufnahmeeinstellung" gezahlt, um die Vereinbarung mit Sony über das Einzahlungsfenster zu gewinnen.

Mit dem neuen Vertrag werden nicht nur Sonys Kinofilme, sondern auch Filme aus den Studios Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, Screen Gems und TriStar Pictures zu Netflix kommen. Es ist eine enorme Punktzahl für Netflix, das eine zunehmende Konkurrenz von Disney + , HBO Max , Peacock und anderen gesehen hat. Mehrere Studios entscheiden sich dafür, ihre Filme direkt an ihre jeweiligen Dienste zu senden.

Der neue Deal gibt Netflix auch die erste Chance, sich Originalfilme zu schnappen, die Sony möglicherweise direkt an das Streaming senden möchte, obwohl das Studio weiterhin an Konkurrenten verkaufen kann, wenn Netflix einen Film weitergibt. Netflix wird auch ältere Filme von Sony lizenzieren.

Es wird angenommen, dass der Vertrag von Netflix mit Sony etwa fünf Jahre dauert.

Schreiben von Maggie Tillman.