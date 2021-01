Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Könnte Apples dreidimensionales Spatial Audio - das derzeit nur mit AirPods Pro und AirPods Max über iPhone und iPad funktioniert - zum Streaming der Mega-Plattform Netflix kommen? Eine Quelle schlägt dies vor, aber gibt es eine mögliche Wahrheit darin?

Netflix bietet bereits Unterstützung für die Dolby Atmos- Dekodierung, sodass Sie dieses objektbasierte dreidimensionale Audioformat nutzen können, wenn Sie das richtige Kit in Ihrem audiovisuellen (AV) Setup haben.

Laut iPhonesoft.fr gibt eine Quelle in Netflix jedoch an, dass das Streaming-Unternehmen Spatial Audio-Anwendungsfälle untersucht hat. Was angesichts der Verbreitung von iPhone- und iPad-Nutzern potenziell sinnvoll wäre.

Aber hier gibt es einen Haken - es würde auf Ihrem Fernseher nicht funktionieren. Warum? Weil Apples Spatial Audio bestimmen muss, wo sich Ihr Apple-Gerät befindet - weil es im Prinzip in Ihren Händen vor Ihrem Gesicht gehalten wird, weshalb die Bewegung Ihres Kopfes - und damit der AirPods, die Sie tragen - ermöglicht Positionsanpassung an das Audio.

Selbst Apple TV kann Spatial Audio nicht für die Ausgabe auf AirPods anbieten - und wir sind uns nicht sicher, ob dies jemals der Fall sein wird. Es ist nur für iPhone und iPad und zumindest noch kein umfassenderes AV-Ausgabekonzept.

Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Netflix-App auf solchen Apple-Geräten die Möglichkeit zum Dekodieren von Spatial Audio implementieren kann. Wenn also die angegebene Quelle korrekt ist, besteht die Möglichkeit, dass das theaterähnliche bewegungsbasierte Audio nur auf solchen Mobilgeräten angezeigt wird. Das könnte zwar ziemlich aufregend sein - ist aber keineswegs selbstverständlich.

Schreiben von Mike Lowe.