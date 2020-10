Netflix gibt grünes Licht für eine Live-Action-Serie von Assassins Creed

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix nimmt eine Live-Action-Adaption von Ubisofts Assassins Creed-Franchise vor , obwohl die Details derzeit noch gering sind. Die bevorstehende Show, die erste von mehreren neuen Serien, die Netflix angekündigt hat, wird "die Fülle dynamischer Geschichten des legendären Videospiels erschließen".

Netflix zeigte an, dass animierte und Anime-Anpassungen ebenfalls an Deck sind. Die Live-Action-Show hat jedoch immer noch keinen Showrunner, und weder Netflix noch Ubisoft haben angekündigt, wann sie ausgestrahlt wird oder worum es in der Geschichte geht, obwohl das Assassins Creed-Videospiel-Franchise normalerweise historische Einstellungen aufweist und sich darauf konzentriert hat Themen wie die Kreuzzüge und Wikinger.

Die Frage ist: Wollen Fans Ubisofts Science-Fiction-Welt auf dem kleinen Bildschirm sehen?

Die gleichnamige Verfilmung von 2016, in der Michael Fassbender als Sträfling Callum Lynch zu sehen ist, hat derzeit 18 Prozent Anteil an Rotten Tomatoes. Es wird allgemein als Kasse und kritischer Fehler angesehen, daher ist es interessant zu sehen, dass Ubisoft so sehr daran interessiert ist, das Franchise erneut anzupassen.



Aber denken wir daran, dass die neue Serie nicht das erste Rodeo von Netflix sein würde, wenn es um Anpassungen von Spieleserien geht. Es bietet zum Beispiel The Witcher, in dem Henry Cavill die Hauptrolle spielt und der einen Prequel-Spinoff mit Live-Action hervorgebracht hat. Netflix arbeitet auch an einer Anpassung von Resident Evil.

Schreiben von Maggie Tillman.