Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Herzog und die Herzogin von Sussex, die Anfang dieses Jahres nach Kalifornien gezogen sind, haben einen mehrjährigen Vertrag mit Netflix unterzeichnet . Berichten zufolge werfen sie seit Monaten Film- und Fernsehideen in Hollywood auf.

Laut The New York Times und Variety werden Prinz Harry und Meghan Markle eine Vielzahl von Inhalten für den Streaming-Riesen erstellen, darunter Dokumentarfilme, Spielfilme, Fernsehshows mit Drehbüchern und Kinderserien. In einer Erklärung sagte das Paar, ihr Leben habe es ihnen ermöglicht, "die Kraft des menschlichen Geistes zu verstehen: Mut, Belastbarkeit und das Bedürfnis nach Verbindung".

"Durch unsere Arbeit mit verschiedenen Gemeinschaften und ihrer Umgebung, um Menschen und Anliegen auf der ganzen Welt zu beleuchten, werden wir uns darauf konzentrieren, Inhalte zu erstellen, die informieren, aber auch Hoffnung geben", erklärten sie und signalisierten, dass sie sich darauf konzentrieren werden, Geschichten zu erzählen und Themen abdecken, die für sie von Bedeutung sind. Mehrere Projekte befinden sich bereits in der Entwicklung, darunter eine Naturdokumentation.

Eine Zeichentrickserie über inspirierende Frauen ist ebenfalls in Arbeit.

"Als neue Eltern ist es für uns auch wichtig, inspirierende Familienprogramme zu erstellen, ebenso wie kraftvolles Geschichtenerzählen durch eine wahrheitsgemäße und zuordenbare Linse", sagten Harry und Markle in ihrer Erklärung und bestätigten gleichzeitig, die Vielfalt sowohl vor als auch hinter der Kamera aufrechtzuerhalten.

Bevor Markle die Herzogin von Sussex wurde, spielte sie in dem legalen Drama Suits mit. Kürzlich erzählte sie auch den Disney + Dokumentarfilm Elephants. In der Zwischenzeit arbeitete Harry mit den Filmemachern des Netflix-Dokumentarfilms Rising Phoenix zusammen. Das Paar kündigte Anfang dieses Jahres Pläne an, sich von seinen Führungspositionen in der königlichen Familie zurückzuziehen, um nach Los Angeles zu ziehen und finanziell unabhängig zu werden.

Schreiben von Maggie Tillman.