Netflix macht eine Resident Evil Live-Action-TV-Serie

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Resident Evil ist das neueste Videospiel-Franchise, das dank des Streaming-Riesen Netflix in eine TV-Serie umgewandelt wird.

Netflix hat acht Folgen einer Resident Evil-TV-Serie bestellt. Die Geschichte wird zwei Zeitlinien umfassen. Die erste sieht die jugendlichen Schwestern Jade und Billie Wesker, die gezwungen sind, in eine Firmenstadt, New Raccoon City, zu ziehen, wo sie erfahren, dass ihr Vater Geheimnisse kennt, die die Welt zerstören könnten.

Die zweite Zeitleiste, die ein Jahrzehnt in die Zukunft führt, zeigt, dass nur noch 15 Millionen Menschen auf der Erde übrig sind. Es gibt auch sechs Milliarden Kreaturen - Menschen und Tiere, die mit dem T-Virus infiziert sind. Jade, jetzt 30, ist eine Überlebende, deren Schwester und Vater sie weiterhin in dieser dunklen apokalyptischen Welt verfolgen.

Andrew Dabb, Co-Showrunner bei Supernatural, der seine letzte Staffel für The CW abschließt, wird die Serie mit den Produzenten Robert Kulzer, Oliver Berben und Mary Leah Sutton von Constantin Film leiten. Er wird der Showrunner und Autor sein, während die anderen als ausführende Produzenten in Rechnung gestellt werden. Bronwen Hughes, zu dessen früheren Credits The Walking Dead gehört, wird auch die ersten beiden Folgen als Executive Producer und Regisseur produzieren.

"Resident Evil ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten", sagte Dabb in einer Erklärung . "Ich freue mich unglaublich, ein neues Kapitel in dieser erstaunlichen Geschichte zu erzählen und Netflix-Mitgliedern auf der ganzen Welt die erste Resident Evil-Serie vorzustellen. Für alle Arten von Resident Evil-Fans, einschließlich derer, die sich uns zum ersten Mal anschließen, die Serie wird mit vielen alten Freunden komplett sein, und einige Dinge (blutrünstige, verrückte Dinge) haben die Leute noch nie gesehen. "

Wenn die Wesker-Kinder nach New Raccoon City ziehen, sind die Geheimnisse, die sie aufdecken, möglicherweise das Ende von allem. Resident Evil, eine neue Live-Action-Serie, die auf Capcoms legendärem Survival-Horror-Franchise basiert, kommt zu Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD - NX (@NXOnNetflix) 27. August 2020

Studio Capcom startete Resident Evil im Jahr 1996. In dieser Zeit wurden mehr als 100 Millionen Spiele verkauft und es wurde zu Themenparks und Spielfilmen erweitert, die weltweit mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar einbrachten. Damit ist Resident Evil eines der erfolgreichsten Franchise-Unternehmen von alle Zeit.

Schreiben von Maggie Tillman.