Netflix bietet einem glücklichen Gewinner ein lebenslanges Abonnement für seinen Streaming-Service. Technisch gesehen ist es ein 83-Jahres-Abonnement oder 1.000 Monate kostenlos.

Sie müssen die höchste Punktzahl in Netflix The Old Guard-Spiel erzielen, um 1.000 kostenlose Monate Netflix zu gewinnen, ein Wert von 13.000 US-Dollar, wenn Sie den Standard-Netflix-Plan haben.

Netflix The Old Guard-Spiel basiert auf seinem neuen Action-Thriller The Old Gaurd mit Charlize Theron. Es geht um eine "Gruppe von Söldnern, alle Jahrhunderte alten Unsterblichen, die die Fähigkeit haben, sich selbst zu heilen, zu entdecken, dass jemand in ihrem Geheimnis steckt, und sie müssen kämpfen, um ihre Freiheit zu schützen".

Sie sollten den Film sehen, bevor Sie das Spiel spielen, da der Wettbewerb den Ereignissen des Films folgt.

Besuchen Sie www.oldguardgame.com über einen Computer oder ein Mobilgerät

Klicken Sie auf Jetzt spielen und füllen Sie das Registrierungsformular auf dem Bildschirm aus.

Das Spiel beginnt dann. Es ist kostenlos zu spielen und teilzunehmen.

Sobald Sie den Film gesehen haben, können Sie das Spiel The Old Guard ganz einfach über Ihren Webbrowser auf Ihrem Windows-PC, Mac oder Mobilgerät spielen. Der Wettbewerb begann am Freitag, 17. Juli 2020, um 8 Uhr PST (11 Uhr ET). Es wird drei Tage lang am 17. Juli, 18. Juli und 19. Juli 2020 stattfinden.

Sie spielen als Charlize Theron mit einer Labrys-Doppelklingenaxt. Sie können so oft spielen, wie Sie möchten, aber wer auf der Welt die höchste Punktzahl erzielt, gewinnt das Spiel und das 83-jährige Netflix-Abonnement. Ihre Punktzahl wird von jedem Gegner bestimmt, den Sie besiegen, und je schneller Sie ein Level erreichen.

Um teilnehmen zu können, müssen Sie in den USA wohnen.

Lesen Sie hier die offiziellen Regeln und FAQ von Netflix für das Spiel.