Beste Netflix-Shows: Die beste TV-Serie, die es zu sehen gilt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Suchen Sie nach einer neuen Show, die Sie auf Netflix sehen können? Sie sind an der richtigen Stelle. Dies ist die Liste der besten Shows, die das Pocket-Lint-Team auf der Streaming-Plattform sehen kann .

Unter jeder Show in unserer Liste finden Sie einige ähnliche Shows, die Sie basierend auf dem auswählen können, was Sie zuvor gesehen haben, oder Sie können uns einfach vertrauen. Wenn eine Show auf dieser Liste steht, hat es mindestens einem Pocket-Lint-Teammitglied gefallen und würde es empfehlen.

Sie finden auch die Anzahl der Staffeln für jede Show, die typische Episodenlänge und die Anzahl der Episoden insgesamt, damit Sie abschätzen können, wie lange Sie brauchen, um die Show zu überstehen, bereit für Ihren nächsten Binge.

Die Umbrella Academy

Jahreszeiten: 2

Folgen: 20

Episodenlänge: 56 Minuten

Ähnlich wie: Altered Carbon, The Witcher, DC Titans, Locke & Key

Die Umbrella Academy folgt einer Familie ehemaliger Kinder, die vom Milliardär Sir Reginald Hargreeves adoptiert wurde. Die entfremdeten Teenager werden durch den Tod ihres Vaters wieder vereint und decken Familiengeheimnisse und eine drohende Bedrohung für die Menschheit auf. Eine dritte Staffel wurde noch nicht bestätigt.

Dynastie

Jahreszeiten: 3

Gesamtanzahl der Folgen: 64

Episodenlänge: 43 Minuten

Ähnlich wie: Gossip Girl, Riverdale

In einem neu gestarteten Update der klassischen Prime-Time-Seife folgt Dynasty der Fehde zwischen zwei US-Milliardärsfamilien - den Carringtons und den Corbys - um ihr Vermögen und ihre Kinder. Die Show wurde für eine vierte Staffel verlängert.

Du

Jahreszeiten: 2

Folgen: 20

Episodenlänge: 43 Minuten

Ähnlich wie: Ozark, Dirty John, Mindhunter

Sie folgen dem Buchhandlungsleiter Joe Goldberg, einem gefährlich charmanten und äußerst besessenen Mann, der sich extrem bemüht, sich in das Leben von Frauen einzufügen, mit denen er sich verliebt hat. Eine dritte Staffel wird für 2021 erwartet.

13 Grnde warum

Jahreszeiten: 4

Folgen: 49

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: Beyond The Reasons, Riverdale, Elite, Gossp Girl

13 Gründe, warum der Teenager Clay Jensen und seine Klassenkameraden der Wahrheit folgen, warum Hannah Baker sich das Leben genommen hat, indem sie sich eine Reihe von Kassetten anhört, die sie jeweils mit einem anderen Grund zurückgelassen hat. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

BoJack Reiter

Jahreszeiten: 6

Folgen: 77

Episodenlänge: 25 Minuten

Ähnlich wie: Horsin Around, Rick und Morty, Big Mouth

BoJack Horseman erzählt die Geschichte eines anthropomorphen Pferdes namens BoJack Horseman , eines verwaschenen Stars aus der Sitcom Horsin Around aus den 90er Jahren, der in Hollywood lebt und über so ziemlich alles stöhnt. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Geldraub

Jahreszeiten: 4

Folgen: 31

Episodenlänge: 50 Minuten

Ähnlich wie: Du, Breaking Bad, Geldraub Das Phänomen

Bei Money Heist dreht sich alles um eine sorgfältig rekrutierte, ungewöhnliche Gruppe von Räubern, die unter dem Kommando von The Professor versuchen, die am besten geplanten, perfekten Überfälle in der spanischen Geschichte zu vollenden. Es wird eine fünfte und letzte Staffel geben.

Der letzte Tanz

Jahreszeiten: 1

Folgen: 10

Episodenlänge: 51 Minuten

Ähnlich wie: Formel 1: Drive to Survive

Eine Dokumentation über die Karriere der Basketballlegende Michael Jordan und der Chicago Bulls der 1990er Jahre mit ungelüfteten Aufnahmen der Saison 1997-1998. Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman sind alle vertreten. Keine Jahreszeiten mehr.

Wie man mit Mord davonkommt

Jahreszeiten: 6

Folgen: 90

Episodenlänge: 43 Minuten

Ähnlich wie: Ozark, Kartenhaus, Anzüge

How To Get Away With Murder folgt dem Leben einer hervorragenden Strafverteidigerin und Rechtsprofessorin - Annalise Keating - und einer Gruppe ihrer Jurastudenten, die sich in einen Mordanschlag verwickeln. Keine Jahreszeiten mehr fällig.

Nach dem Leben

Jahreszeiten: 2

Folgen: 18

Episodenlänge: 30 Minuten

Ähnlich wie: Ricky Gervais ist Derek, Derry Girls

After Life wird von dem Komiker Ricky Gervais geschrieben und produziert, der Tony spielt - ein netter Kerl, dessen Frau unerwartet stirbt und ihn in einen Mann verwandelt, dem es nicht mehr so wichtig ist, was er tut oder sagt. Eine dritte Staffel kommt.

Ozark

Jahreszeiten: 3

Folgen: 30

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: Breaking Bad, Wie man mit Mord davonkommt, Peaky Blinders

Ozark sieht Jason Bateman als Finanzberater - Martin Marty Byrde -, der seine ganz normale Familie von Chicago zu den Missori Ozarks entwurzelt, wo er Geld waschen muss, um einen Drogenbaron glücklich zu machen, nachdem ein früherer Plan schief gelaufen ist. Eine vierte Staffel wurde bestätigt.

Schwarzer Spiegel

Jahreszeiten: 5

Folgen: 22

Episodenlänge: 43 Minuten

Ähnlich wie: Altered Carbon, Black Mirror Bandersnatch, Orphan Black

Black Mirror wurde von Charlie Brooker entwickelt und ist eine Science-Fiction-Serie, die sich auf verschiedene - manchmal ziemlich dunkle - Themen der modernen Gesellschaft konzentriert, insbesondere auf die unerwarteten Folgen neuer Technologien. Eine sechste Staffel wird erwartet, aber nicht bestätigt.

Vernderter Kohlenstoff

Jahreszeiten: 2

Folgen: 18

Episodenlänge: 51 Minuten

Ähnlich wie: The Umbrella Academy, Orphan Black, Sense 8, Kolonie, Altered Carbon Resleeved

Altered Carbon wird in Zukunft eingestellt, wo das Bewusstsein digitalisiert und gespeichert wird. Die Serie folgt einem Gefangenen, der nach 250 Jahren auf Eis wieder zum Leben erweckt wird und einen Mord aufklären muss, um seine Freiheit zu gewinnen. Eine dritte Staffel wurde noch nicht bestätigt.

3%

Jahreszeiten: 3

Folgen: 26

Episodenlänge: 47 Minuten

Ähnlich wie: The OA, Sense 8, Altered Carbon

In der Zukunft, in der die Elite ein Inselparadies abseits der überfüllten Slums besetzt, folgen 3% denen, die versuchen, es auf eine bessere Seite zu schaffen, aber nur einige Kandidaten haben Erfolg - drei Prozent von ihnen tatsächlich. Die vierte und letzte Staffel wird am 14. August eintreffen.

Fremde Dinge

Jahreszeiten: 3

Folgen: 25

Episodenlänge: 51 Minuten

Ähnlich wie: Beyond Stranger Things, Locke & Key, The Order

Nachdem ein kleiner Junge in einer kleinen Stadt verschwunden ist, müssen sich seine Mutter, ein Polizeichef und seine Freunde schrecklichen übernatürlichen Kräften und dunklen Regierungsbehörden stellen, um ihn zurückzubekommen. Eine vierte Staffel kommt.

Tot fr mich

Jahreszeiten: 2

Folgen: 20

Episodenlänge: 30 Minuten

Ähnlich wie: Grace und Frankie, Gilmore Girls, Jane the Virgin, Good Girls

Dead To Me folgt einer blühenden Freundschaft zwischen einer hitzköpfigen Witwe, die auf der Suche nach dem Fahrer ist, der ihren Ehemann getötet hat, und einem exzentrischen Optimisten mit einem großen Geheimnis. Eine dritte und letzte Staffel kommt.

Schwarzer Blitz

Jahreszeiten: 3

Folgen: 45

Episodenlänge: 43 Minuten

Ähnlich wie: Gotham, Titans, Marvel The Defenders, The Umbrella Academy

Black Lightning folgt einem Schulleiter und pensionierten Superhelden namens Jefferson Pierce, der als legendärer Black Lightning wieder in Aktion tritt, wenn seine Familie von einer Bande bedroht wird. Eine vierte Staffel wurde bestätigt und wird voraussichtlich im Januar 2021 Premiere haben.

Groer Mund

Jahreszeiten: 3

Folgen: 31

Episodenlänge: 25 Minuten

Ähnlich wie: Bojack Horseman, South Park, F ist für Familien

Big Mouth ist eine Zeichentrickserie, die einer Gruppe jugendlicher Freunde folgt, die ihr Leben in einem Vorort von New York finden, der von den Wundern und Schrecken der Pubertät geplagt wird. Eine vierte, fünfte und sechste Staffel wurden bestätigt.

Leistung

Jahreszeiten: 6

Folgen: 63

Episodenlänge: 55 Minuten

Ähnlich wie: Königin des Südens, Söhne der Anarchie, Ozark

Power folgt James St.Patrick, auch bekannt als Ghost, einem sehr wohlhabenden und beliebten New Yorker Nachtclubbesitzer, der auch ein Drogenkönig ist. In seinem Bestreben, ein erfolgreicher, sauberer Geschäftsinhaber zu werden, wird er in alle möglichen Situationen verwickelt und macht sich dabei viele Feinde. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Anzge

Jahreszeiten: 9

Gesamtanzahl der Folgen: 134

Episodenlänge: 43 Minuten

Ähnlich wie: Wie man mit Mord davonkommt, White Collar

Suits folgt dem persönlichen und beruflichen Leben der Partner einer New Yorker Anwaltskanzlei, insbesondere von Harvey Spectre und seinem brillanten und talentierten Anwalt Mike Ross, der noch nie eine juristische Fakultät besucht hat. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Weie Linien

Jahreszeiten: 1

Folgen: 10

Episodenlänge: 50 Minuten

Ähnlich wie: Der Sünder, Königin des Südens, Ozark, Macht

White Lines folgt Zoe Walker, die ihr ruhiges Leben hinter sich lässt und nach Ibiza fährt, um herauszufinden, was mit ihrem Bruder - einem berühmten DJ - passiert ist, der einige Jahrzehnte zuvor auf mysteriöse Weise auf der Insel gestorben ist. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit geht sie jedoch einen gefährlichen Weg und gerät in die drogenreiche Partywelt. Es ist noch nicht bekannt, ob es eine zweite Staffel geben wird.

Labertasche

Jahreszeiten: 6

Gesamtanzahl der Folgen: 121

Episodenlänge: 43 Minuten

Ähnlich wie: Riverdale, Pretty Little Liars, Dynasty, Suits

Gossip Girl verfolgt das Leben der privilegierten Teenager der New Yorker Upper East Side. Beziehungen, Freundschaften, Sex, Skandale und Geheimnisse werden durch einen anonymen Blogger namens Gossip Girl enthüllt, der nichts vermisst. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Shne der Anarchie

Jahreszeiten: 7

Folgen: 92

Episodenlänge: 45 Minuten

Ähnlich wie: Königin des Südens, Peaky Blinders, White Lines

Sons of Anarchy folgt dem Motorradclub Sons of Anarchy - oder SAMCRO - und ihren legalen und illegalen Geschäften in einer Stadt namens Charming. Der Club ist in alle möglichen Verwicklungen verwickelt und gerät in Konflikte mit rivalisierenden Banden, rassistischen Gruppen und dem Gesetz. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Russische Puppe

Jahreszeiten: 1

Folgen: 8

Episodenlänge: 30 Minuten

Ähnlich wie: Dead To Me, Grace und Frankie, Atypisch, Workin Moms, The Good Place

Russian Doll folgt der Spieleentwicklerin Nadia Vulvokov, die immer wieder stirbt und dieselbe Nacht immer wieder durchlebt. Während sie versucht zu lösen, warum, findet sie Alan Zaveri, der sich in der gleichen Situation befindet. Eine zweite Staffel kommt.

Wandlung zum Bsen

Jahreszeiten: 5

Folgen: 62

Episodenlänge: 49 Minuten

Ähnlich wie: El Camino, Narcos, Ozark, Peaky Blinders, besser Saul anrufen

Breaking Bad folgt Walter White - einem todkranken Chemieprofessor, der sich mit einem seiner ehemaligen Studenten, Jesse Pinkman, zusammenschließt, um Methamphetamin herzustellen und zu verkaufen, um seiner Frau und seinem jugendlichen Sohn eine Zukunft zu sichern. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Locke & Key

Jahreszeiten: 1

Folgen: 10

Episodenlänge: 48 Minuten

Ähnlich wie: Es war einmal, Orphan Black, Stranger Things

Nach dem mysteriösen Mord an ihrem Vater ziehen drei Locke-Geschwister und ihre Mutter in sein angestammtes Anwesen - Keyhouse -, wo sie Schlüssel finden, die Kräfte und Geheimnisse freisetzen, die mit seinem Tod in Verbindung gebracht werden könnten. Eine zweite Staffel kommt.

Der Unbekannte

Jahreszeiten: 1

Folgen: 8

Episodenlänge: 43 Minuten

Ähnlich wie: Doctor Foster, Safe, Dienstleister, Leibwächter

Nachdem ein Fremder den Familienvater Adam Price besucht und eine schockierende Behauptung über seine Frau aufstellt, wird er in ein Rätsel verwickelt, an dem seine Frau und seine Freunde beteiligt sind, während er nach Antworten sucht. Währenddessen besucht der Fremde weiterhin andere im Vorortdorf und zwingt sie, ihre Geheimnisse zuzugeben. Es ist noch nicht bekannt, ob es eine zweite Staffel geben wird.

Du ich sie

Jahreszeiten: 5

Folgen: 50

Episodenlänge: 29 Minuten

Ähnlich wie: Love, Easy, The HookUp Plan

You Me Her folgt der romantischen Beziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau - Jack und Emma Trakarsky - und einer anderen Frau, Izzy Silva, die von dem Paar angeheuert wurde, um ihr Sexualleben aufzupeppen. Derzeit sind nur vier der fünf Staffeln auf Netflix verfügbar. Es wird keine sechste Staffel geben.

Das Ende der Welt

Jahreszeiten: 2

Folgen: 16

Episodenlänge: 25 Minuten

Ähnlich wie: Ich bin damit nicht einverstanden, Sexualerziehung, Außenseiter

Das Ende der Königswelt folgt dem Leben des 17-jährigen James, der sich für einen Psychopathen hält, und Alyssa, dem neuen Mädchen in der Schule. Nachdem Alyssa eine Verbindung hergestellt hat, überredet sie James, mit ihr auf einen Roadtrip zu gehen, um ihren echten Vater zu finden, der als Kind gegangen ist. Es gibt zwei Staffeln, aber derzeit ist nur die erste Staffel auf Netflix verfügbar. Es gibt angeblich keine Pläne für eine dritte Staffel.

Der gute Ort

Jahreszeiten: 4

Folgen: 53

Episodenlänge: 22 Minuten

Ähnlich wie: Workin Moms, Schitts Creek

The Good Place ist eine himmlische Stadt, in die Menschen, die gut waren, gehen, wenn sie sterben. Die Serie folgt Elenor, die eigentlich nicht dort sein soll, und korrigiert ihr Unrecht, um sich ihren Platz zu verdienen. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Orange ist das neue Schwarz

Jahreszeiten: 7

Folgen: 91

Episodenlänge: 52 Minuten

Ähnlich wie: Tot für mich, niemals habe ich jemals, du, ruf besser Saul an

Orange ist das neue Schwarz folgt Piper Chapman - einem normalerweise gesetzestreuen Bürger -, der zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, nachdem er 10 Jahre zuvor Drogengeld an eine Ex-Freundin transportiert hatte. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Die groe Show Show

Jahreszeiten: 1

Folgen: 8

Episodenlänge: 25 Minuten

Ähnlich wie: Victorious, Sam & Cat, Alexa & Katie

Die Big Show Show folgt dem ehemaligen WWE-Wrestler The Big Show und seiner nächsten Herausforderung aus dem Ring: drei Töchter mit seiner Frau in Florida großzuziehen. Es ist noch nicht bekannt, ob es eine zweite Staffel geben wird.

Maniac

Jahreszeiten: 1

Folgen: 10

Episodenlänge: 30-45 Minuten

Ähnlich wie: Russische Puppe, Die Kominsky-Methode, Dead to Me

Maniac folgt zwei kämpfenden Fremden, die an einer pharmazeutischen Studie teilnehmen, an der ein Arzt mit Problemen und ein emotionaler Computer beteiligt sind, um ein Medikament zu finden, das ihre Probleme ohne Komplikationen löst. Natürlich läuft es nicht ganz nach Plan. Keine Jahreszeiten mehr geplant.

Steuerung Z.

Jahreszeiten: 1

Folgen: 8

Episodenlänge: 41 Minuten

Ähnlich wie: Pretty Little Liars, Riverdale, Elite, Gossip Girl

Control Z folgt der sozial isolierten, aber aufmerksamen Schülerin Sofia und ihrer Mission, die Identität eines Hackers aufzudecken, der der gesamten Schule Geheimnisse über Schüler preisgibt, bevor ihre eigenen Geheimnisse preisgegeben werden. Eine zweite Staffel kommt.

Santa Clarita Dit

Jahreszeiten: 3

Folgen: 30

Episodenlänge: 29 Minuten

Ähnlich wie: The Good Place, Hemlock Grove

Santa Clarita Diet folgt den gewöhnlichen Immobilienmaklern Sheila und Joel aus Santa Clarita in Kalifornien, deren Leben eine interessante Wendung nimmt, wenn Sheila stirbt, zurückkehrt und sich nach menschlichem Fleisch sehnt. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Magie fr den Menschen

Jahreszeiten: 3

Folgen: 19

Episodenlänge: 23 Minuten

Ähnlich wie: Unpraktische Joker, Tod durch Magie

Magic for Humans folgt dem Magier Justin Willman, der gutmütige Magie mit erwachsenen Lachern verbindet, von verwirrenden Menschen auf der Straße bis hin zur Orchestrierung aufwändiger Tricks. Eine vierte Staffel wurde noch nicht bestätigt.

Ruf lieber Saul an

Jahreszeiten: 5

Folgen: 50

Episodenlänge: 47 Minuten

Ähnlich wie: Breaking Bad, Peaky Blinders, Narcos, Kartenhaus

Better Call Saul ist das Prequel von Breaking Bad, nachdem der kleine Anwalt Jimmy McGill vor Gericht gestellt wurde, bevor er Walter Whites moralisch herausgeforderter Anwalt Saul Goodman wird. Eine sechste und letzte Staffel wird voraussichtlich 2021 ausgestrahlt.

Rick und Morty

Jahreszeiten: 4

Folgen: 41

Episodenlänge: 22 Minuten

Ähnlich wie: South Park, Big Mouth, BoJack Horseman

Rick and Morty ist eine Zeichentrickserie, die den Heldentaten des super, aber nachlässigen Wissenschaftlers Rick und seines 14-jährigen, nicht so klugen Enkels Morty folgt. Eine fünfte Staffel kommt.

Gottlos

Jahreszeiten: 1

Folgen: 7

Episodenlänge: 70 Minuten

Ähnlich wie: Das letzte Königreich, Das Duell, Grenze

Godless ist eine limitierte Serie aus den 1880er Jahren in Amerika und folgt dem berüchtigten Verbrecher Frank Griffin und seiner Bande von Gesetzlosen, die nach dem ehemaligen Mitglied Roy Goode suchen, das sich in einer Stadt versteckt, in der ausschließlich Frauen leben. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Die OA

Jahreszeiten: 2

Folgen: 16

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: Sense 8, Orphan Black

Die OA folgt der zuvor blinden Prairie, die nach sieben Jahren Vermissten nach Hause zurückkehrt. Jetzt, in ihren Zwanzigern, mit ihrem Blick zurück, rekrutiert sie fünf Fremde für eine geheime Mission. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Hip Hop Evolution

Jahreszeiten: 4

Folgen: 16

Episodenlänge: 45 Minuten

Ähnlich wie: Die Trotzigen, wiedergeboren

Hip Hop Evolution ist eine Dokumentarserie mit Interviews mit einflussreichen DJs, MCs und Buckeln, die die Entwicklung von Hip Hop von den 1970ern bis zu den 2000ern nachzeichnen. Es wurden noch keine Spielzeiten angekündigt.

Kolonie

Jahreszeiten: 3

Folgen: 36

Episodenlänge: 41 Minuten

Ähnlich wie: Sense 8, Altered Carbon, The OA, Orphan Black

Colony folgt dem ehemaligen FBI-Agenten Will Bowman und seiner Frau Katie, die alles riskieren, um ihren verlorenen Sohn zu finden, nachdem LA von externen Kräften angegriffen wurde und zu einer ummauerten Siedlung wird. Es wird keine vierte Staffel geben. Derzeit sind nur die Staffeln eins und zwei auf Netflix verfügbar.

Narcos

Jahreszeiten: 3

Folgen: 30

Episodenlänge: 45 Minuten

Ähnlich wie: Narcos Mexiko, El Chapo, Königin des Südens, Ozark, Macht

Narcos dreht sich um die reale Geschichte des kolumbianischen Drogenlords Pablo Escobar und Steve Murphy - eines DEA-Agenten, der nach Columbia geschickt wurde, um ihn zu fangen. Es kommen keine Jahreszeiten mehr. Die vierte Staffel ist stattdessen Narcos Mexico.

Die Kominsky-Methode

Jahreszeiten: 2

Folgen: 16

Episodenlänge: 30 Minuten

Ähnlich wie: Grace und Frankie, Schitts Creek, After Life

Die Kominsky-Methode folgt dem alternden Schauspieler Sandy Kominsky (gespielt von Michael Douglas), der nach einer kurzen Berühmtheit vor vielen Jahren seinen Lebensunterhalt als Schauspieltrainer verdient. Eine dritte und letzte Staffel kommt.

Liebe

Jahreszeiten: 3

Folgen: 34

Episodenlänge: 33 Minuten

Ähnlich wie: Grace und Frankie, Lovesick, Atypical, You Me Her

Die Liebe folgt dem rebellischen Mickey und dem gutmütigen Gus als Paar, das die Demütigungen und Erheiterungen von Intimität, Engagement und anderen Beziehungsproblemen durchlebt, die sie vermeiden möchten. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Ich denke, Sie sollten mit Tim Robinson gehen

Jahreszeiten: 1

Folgen: 6

Episodenlänge: 16 Minuten

Ähnlich wie: Middleditch & Schwartz, W / Bob & David, The Characters

Ich denke, du solltest mit Tim Robinson gehen ist eine Comedy-Sketch-Serie, in der Tim Robinson und seine Gäste jede Show damit verbringen, jemanden so weit zu fahren, dass er gehen möchte. Eine zweite Staffel wird erwartet.

Im Weltraum verloren

Jahreszeiten: 2

Folgen: 20

Episodenlänge: 60 Minuten

Ähnlich wie: Ein anderes Leben, Locke & Key, Star Trek

Lost In Space sieht die Robinson-Familie auf einem fremden Planeten abstürzen. Sie kämpfen gegen alle Chancen zu überleben und zu fliehen, sind aber von versteckten Gefahren umgeben. Die dritte und letzte Staffel kommt im Jahr 2021.

Panne

Jahreszeiten: 3

Folgen: 18

Episodenlänge: 52 Minuten

Ähnlich wie: Stranger Things, Sense 8, American Horror Story

Glitch folgt einem Polizisten und einem Arzt, der sich einem emotionalen Rätsel gegenübersieht, bei dem sieben Anwohner unerklärlicherweise in höchster körperlicher Form von den Toten zurückkehren, aber ohne Erinnerung versuchen sie herauszufinden, wie sie überhaupt gestorben sind. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

iZombie

Jahreszeiten: 5

Folgen: 71

Episodenlänge: 41 Minuten

Ähnlich wie: Santa Clarita Diet, Lucifier, Daybreak

iZombie folgt der zum Zombie gewordenen medizinischen Bewohnerin Olivia Moore, die ihre Menschlichkeit bewahrt, indem sie in der Schlucht Gehirne isst und feststellt, dass sie ein unheimliches neues Geschenk zur Aufklärung von Verbrechen hat. Es kommen keine Jahreszeiten mehr.

Schreiben von Britta O'Boyle.