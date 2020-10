Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt eine erstaunliche Reihe von TV-Shows und Filmen, die bald über Streaming-Dienste auf uns zukommen.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV und Apple TV + bieten einige echte Leckerbissen. Hier also unsere Top-Auswahl der Filme und Serien, die auf Streaming-Plattformen erscheinen.

Netflix war der erste große Streaming-Dienst, der ein "Original" -Programm startete, das jetzt nur noch Netflix-Serie heißt und in dem es eigene Shows und Filme finanziert und erstellt. Es kennzeichnet auch einige Programme als Netflix-Serie für den britischen Markt, die möglicherweise zuerst im US-Fernsehen erschienen sind.

Viele, wenn nicht alle der aufgelisteten Serien werden in 4K Ultra HD und mit HDR oder Dolby Vision auf kompatiblen Fernsehgeräten oder Systemen präsentiert.

Verfügbar: 15. November 2020

In der vierten Staffel von The Crown kehrt Oliva Colman als Ihre Majestät zurück, wobei die Zeitachse auf die 80er Jahre wechselt. Gillian Anderson und Emma Corrin treten als Margaret Thatcher bzw. Prinzessin Diana in die Besetzung ein.

Verfügbar: 25. November 2020

Kurt Russell ist zurück als Santa, aber jetzt mit Goldie Hawn im Schlepptau als Mrs Christmas. Das Netflix-Original ist ein Action-Abenteuer für die ganze Familie und sollte Sie auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Verfügbar: 8. Januar 2021

Die Karate Kid-Fortsetzung, die auf YouTube Premium gestartet, aber von Netflix aufgenommen wurde, wird Anfang nächsten Jahres eine neue Staffel bekommen. Und eine Staffel 4 wurde sogar schon angekündigt.

Wie Netflix bietet Amazon Prime-Abonnenten eine gesunde Auswahl an selbst erstellten Shows. Sie können sie auch ohne Prime ansehen, aber es ist viel billiger, ein Jahresabonnement zu bezahlen und eine Reihe weiterer Vorteile zu erhalten - einschließlich des Zugriffs auf den Amazon Music-Streaming-Service und des kostenlosen Am nächsten Tages - oder am selben Tag in einigen Fällen - Lieferung. Viele seiner Shows werden auch von US-Kanälen für den regionalen Vertrieb gekauft.

Viele von ihnen sind in 4K HDR / Dolby Vision verfügbar.

Verfügbar: 23. Oktober 2020

Borat 2 ist dank der anhaltenden Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Kinos ein exklusives Prime-Produkt. Nicht dass wir uns beschweren würden.

Verfügbar: 16. Dezember 2020

Das Science-Fiction-Epos geht bald in die fünfte und letzte Staffel, und diesmal steht die Zukunft von The Belt auf dem Spiel.

Verfügbar: Anfang 2021

Eine dritte Staffel, die auf Neil Gaimans Roman basiert, ist für Ende 2020 geplant. Es ist am besten, die Staffeln 1 und 2 nachzuholen, wenn Sie dies noch nicht getan haben oder wenn Sie nicht wissen, was los ist.

Verfügbar: 2021

Invincible, eine weitere Comic-Adaption, diesmal in animierter Form, ist mehr für Erwachsene als für Kinder. Im Mittelpunkt steht der Sohn eines der größten Superhelden der Erde, der nach der Entwicklung seiner eigenen Kräfte herausfindet, dass sein Vater nicht ganz so heldenhaft ist, wie er es ausmacht.

Natürlich sind Netflix und Amazon Prime nicht die einzigen Orte, an denen Sie Ihre TV-Probleme beheben können. Disney + ist ein relativ neuer Anbieter auf dem Streaming-Markt und hat einen starken Start hingelegt.

Es bietet auch Filme und TV-Programme in 4K HDR / Dolby Vision.

Verfügbar: Startet die Produktion 2021

George Lucas Film Willow mit einem jungen Warwick Davis und Val Kilmer wird bald eine brandneue TV-Serie für Disney + verschmähen. Die Produktion beginnt im Jahr 2021 mit Jon M Chu (GI Joe: Vergeltung, jetzt siehst du mich 2) als Regisseur. Ron Howard wird als Executive Producer tätig sein, während Davis als ältere und klügere Willow zurückkehren wird.

Verfügbar: 30. Oktober 2020

Die zweite Staffel von The Mandalorian ist fast da. Der gleichnamige Kopfgeldjäger nimmt eine Reise mit, um die Jedi zu finden und ihnen das Kind zu liefern. Wir können nicht warten.

Verfügbar: Ende 2020

WandaVision ist möglicherweise eines der ehrgeizigsten Marvel Studios-Projekte und fängt The Avengers Wanda Mximoff / Scarlet Witch und Vision in Retro-US-Sitcoms ein. Sicher ist nicht alles so, wie es scheint.

Verfügbar: 17. November 2020

Diese Lego-Shorts wurde in der Tradition des wirklich schrecklichen, aber sehr lustigen Star Wars-Weihnachtsspecials von 1978 hergestellt und wird zweifellos Fans des Franchise- und Ziegelbauspielzeugs gleichermaßen begeistern. Es wird Disney + ausschließen.

Jetzt bietet TV Nicht-Sky-Abonnenten Zugang zu Sendungen und Filmen auf den Kanälen des Satellitensenders, ohne dass ein monatlicher Vertrag erforderlich ist. Und da Sky der britische Host für HBO-Inhalte ist - zusammen mit einem ganzen Stapel seiner eigenen Originalprogramme -, gibt es auch viele großartige Serien, die zu Now TV kommen.

Sky Cinema ist auch über Now TV für große Filmveröffentlichungen verfügbar, allerdings mit maximal 1080p.

Verfügbar: November 2020

In der dritten und letzten Staffel von Tin Star kehrt die Familie Worth (gespielt von Tim Roth, Genevieve OReilly und Abigail Lawrie) in ihre Heimatstadt zurück, um sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Verfügbar: 2021

Eine moderne Nacherzählung von Oliver Twist mit Sir Michael Caine als Fagin und Game of Thrones Lena Heady als Sikes.

Apple TV + ist ein relativer Neuling im Video-Streaming-Geschäft. Eine Handvoll hochwertiger Shows und Filme sind bereits verfügbar. Sie sind oft auch exklusiv für die Plattform.

Verfügbar: 8. Januar 2021

Die rebellische junge Dichterin Emily Dickinson kehrt für eine zweite Staffel der halbstündigen Sitcom zurück.

Verfügbar: TBC 2021

Die Stiftung basiert auf den Büchern von Isaac Asimov und den Stars Jared Harris (Chernoybl, Mad Men). Es ist ein wahres Science-Fiction-Epos, das einer Gruppe von Exilanten auf ihrem Weg zum Wiederaufbau der Menschheit nach dem Fall des Galaktischen Reiches folgt.

