(Pocket-lint) - Endlich gibt es einen offiziellen "First Look"-Trailer für die mit Spannung erwartete Halo-TV-Serie, die vor drei Jahren erstmals angekündigt wurde.

Erstmals während der Game Awards 2021 gezeigt, ist es doppelt so lang wie der Teaser-Trailer , der letzten Monat enthüllt wurde, was bedeutet, dass es unser erster Blick auf die Live-Action-TV-Adaption von Paramount + ist. Der Trailer wird scheinbar von Doktor Halsey (Natascha McElhone) erzählt, der Master Chief (Pablo Schreiber) darauf vorbereitet, die größte Hoffnung der Menschheit in einem Krieg gegen den Bund zu sein.

Halo wird Bokeem Woodbine, Olive Gray, Charlie Murphy, Bentley Kalu, Natasha Culzac und Kate Kennedy spielen, um nur einige zu nennen.

Der erste Trailer verrät nicht viel mehr, außer einem Blick auf Städte, ein riesiges Schiff und Soldaten, die sich auf den Kampf vorbereiten. Die größte Erkenntnis ist, dass die Show zu Beginn des Krieges der Menschheit mit dem Bund zu spielen scheint, während das ursprüngliche Halo-Spiel kurz vor dem Ende steht.

Die kommende TV-Show basiert natürlich auf dem Halo-Franchise und wird von Steven Spielberg als ausführender Produzent produziert und von Kyle Killen (Fear Street: Part One - 1994) und Steven Kane (The Closer) entwickelt und geschrieben. Es soll irgendwann im Jahr 2022 exklusiv auf dem Streaming-Dienst von ViacomCBS debütieren und wurde erstmals 2018 als Showtime-Serie angekündigt, bevor es zu mehreren COVID-19-bezogenen Produktionsverzögerungen kam.

Weitere Informationen zu Paramount+ finden Sie in der Anleitung von Pocket-lint hier . Wir vergleichen es hier auch mit anderen in den USA verfügbaren Video-Streaming-Diensten.