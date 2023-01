Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - LG hat seinen ersten Fernseher angekündigt, der alle Inhalte kabellos empfängt.

Der LG Signature OLED M ist komplett kabellos (außer für die Stromversorgung). Er verwendet eine von LG als Zero Connect bezeichnete Medienbox, an die Sie Ihre Geräte anschließen, seien es Spielkonsolen, eine Kabel- oder Satelliten-TV-Box oder eine andere Video- oder Audioquelle. Die Box überträgt dann die Bilder mit bis zu 4K 120Hz an den Fernseher.

Das Gerät selbst gibt es nur in einer Bildschirmgröße - 97 Zoll - und ist damit eher ein Nischenprodukt, das sich aber ideal für eine Heimkinoanlage eignet. Das Gerät verfügt über das "One Wall"-Design von LG, das bedeutet, dass die integrierte Halterung bündig und ohne sichtbare Lücke an der Wand angebracht wird.

LG behauptet, einen neuen drahtlosen Algorithmus entwickelt zu haben, der den optimalen Übertragungsweg ermittelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Inhalte in bester Qualität gestreamt werden, unabhängig davon, ob sich die Umgebung ändert - beispielsweise, wenn sich Personen im Raum bewegen.

Darüber hinaus verfügt die Zero Connect Box über eine Spracherkennungstechnologie, so dass sie mit gesprochenen Befehlen bedient werden kann.

Der LG Signature OLED M ist Teil der CES 2023-Präsentation des Unternehmens, wobei ein Gerät auf dem LG-Stand auf der Messe einen Ehrenplatz einnimmt. Pocket-lint wird Ihnen in den kommenden Tagen weitere Informationen und eigene Bilder des Fernsehers zur Verfügung stellen.

Schreiben von Rik Henderson.