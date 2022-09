Flexibles OLED macht endlich Sinn mit einer Flut von anpassbaren Displays auf der IFA 2022

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Eines der besten Dinge an Technologiemessen ist, dass man einen Blick in die Zukunft werfen kann. Man läuft durch die Hallen, verdaut die Pressemitteilungen und bestaunt die Technik von heute, aber es sind die kleinen Details über die Zukunft, die immer am interessantesten sind.

Auf der IFA 2022 hat man endlich das Gefühl, dass wir diesen Moment für flexible OLED-Geräte erreicht haben.

OLED ist ein interessanter Fall. Ich erinnere mich noch gut an den Sony OLED XEL-1 aus dem Jahr 2008, den 11-Zoll-Fernseher von Sony, der der erste OLED-Fernseher war, den man in Europa kaufen konnte, also ungefähr zu der Zeit, als der OLED-Hype im Consumer-Bereich so richtig losging.

Seitdem haben wir jedes Jahr Konzepte und Demonstrationen gesehen, was man mit dieser Display-Technologie machen kann, die ein flexibles Panel verwendet, anstatt etwas, das auf Glas geklebt ist.

Wir haben FOLED, P-OLED und viele andere Dinge in vielen anderen Formen gesehen, wobei LG oft der größte Verfechter des Potenzials biegsamer OLED-Displays ist. Das ist nicht verwunderlich, da das Unternehmen die meisten dieser Displays herstellt.

Das ist das Schöne an einer Messe wie der IFA: LG Electronics zeigt seine Produkte für den Endverbraucher, während LG Display diese Panels in erstaunlichen Formen vorführt. Und jetzt macht das alles Sinn.

Eines der Dinge, die uns auf der IFA 2022 am meisten beeindruckt haben, ist das LG OLED Flex, ein 42-Zoll-Display, das sich vor allem an Gamer richtet und sich per Knopfdruck von einem flachen in ein gebogenes Display verwandeln lässt.

Das bedeutet, dass es sich hervorragend zum Fernsehen eignet, aber beim Spielen gebogen werden kann, um das Erlebnis noch intensiver zu gestalten. Es ist ein vielseitiger Bildschirm, ideal für ein Schlafzimmer oder ein Wohnheim, wo man das Beste aus beiden Welten haben möchte. Sie bekommen Ihren Kuchen und können ihn essen.

LG ist nicht das einzige Unternehmen, das einen solchen Monitor vorstellt: Corsair bietet mit dem Xeneon Flex einen 45-Zoll-Monitor an, der die gleichen Funktionen bietet - allerdings sollte man nicht übersehen, dass auch hier ein LG Display-Panel verwendet wird.

Gekrümmte Bildschirme gibt es schon seit Jahren - Samsung hatte eine riesige Serie von gekrümmten Fernsehern im Angebot -, aber die Fähigkeit, sich zu verwandeln, ist jetzt da, und das macht den Unterschied aus.

Es geht aber nicht nur um Fernsehgeräte. Auf der IFA 2022 wurde auch das Asus Zenbook 17 Fold OLED vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Notebook, das im Grunde nur aus einem Display besteht, das in der Mitte ein faltbares 17-Zoll-Panel aufweist, das Sie nach Belieben nutzen können.

Auch hier handelt es sich nicht um eine völlig neue Idee, denn das Lenovo ThinkPad X1 Fold kam ursprünglich 2020 auf den Markt, wurde aber auf der IFA 2022 zu einer Version der zweiten Generation aktualisiert. Das bedeutet, dass es eine große Auswahl an faltbaren Laptops gibt, für die Sie sich entscheiden könnten.

Das Aufkommen von faltbaren Monitoren und Laptops lässt faltbare Telefone vielleicht ein wenig altmodisch erscheinen, aber das ist nicht der Fall. Wir wissen, dass Samsung gerne experimentiert, und die Galaxy Z Flip- und Z Fold-Geräte fühlten sich ein wenig wie ein Experiment an - aber wir befinden uns jetzt in der vierten Generation, und die faltbaren Geräte beginnen, sich aus der Fanzone der Technik in die reale Welt zu bewegen.

Jedes Jahr werden immer mehr faltbare Telefone auf den Markt gebracht, die mit jedem Schritt besser werden - wie lange kann es noch dauern, bis Apple auf den Plan tritt und die ganze Sache zum Mainstream macht?

Dies scheint der Wendepunkt zu sein, nachdem ein Jahrzehnt lang Demos mit diesen Displays gezeigt wurden. Die Technologie, die es ermöglicht, ein Display zu biegen, ist mehr als nur ein bisschen wissenschaftliche Fantasie, sie ist eine wissenschaftliche Tatsache.

Schreiben von Chris Hall.