Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - LG Display hat seine flexiblen OLED-Lösungen in Konzeptform vorgestellt – einschließlich des Indoor-Heimtrainers Virtual Ride und des integrierten Unterhaltungszentrums Media Chair – vor der CES 2022 , die am 5. Januar 2022 beginnen soll.

LG hat seine flexiblen OLED-Panels seit langem in verschiedenen Lösungen gezeigt, wie zum Beispiel dem OLED TV R - im Grunde ein zusammengerollter Fernseher in einer Box, der sich auf Knopfdruck in eine vollständige Flachbildfernseherform motorisiert - und für 2022 verfolgt es einen breiteren konzeptionellen Ansatz.

Das Virtual Ride Indoor Bike verfügt über drei vertikale 55-Zoll-OLED-Displays vor und über dem Fahrer, um eine allumfassende Perspektive zu bieten. Auch wenn das für manche etwas abwegig erscheinen mag, würde es perfekt in bereits beliebte virtuelle Fahr-Setups wie Zwift passen , bei denen Benutzer einen Turbotrainer verwenden können, um realistisch durch virtuelle Länder zu treten, die auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Der Hauptgrund für das Interesse von LG hier ist natürlich, zu zeigen, dass seine flexiblen OLED-Panels die besten und sogar die flexibelsten der Branche sind. Die Panels von Virtual Ride „fügen sich zu einem großen, gekrümmten, r-förmigen Display zusammen, das einen Krümmungsradius von 500R oder einen Radius von 500 mm hat, [der] der größte unter den bestehenden großen Displays ist“, heißt es in Auszügen aus Pressemitteilung von LG Display.

Das andere neue Konzept, der Media Chair, ist etwas weniger radikal, aber durchaus praktisch. Es ist ein Relaxsessel mit integriertem, gebogenem 55-Zoll-OLED-TV-Display, fast wie ein schicker Flugzeugsitz, den Sie in Ihrem Zuhause aufstellen können. Hier bietet der "Bildschirm einen Krümmungsradius von 1.500R, den optimalen Winkel für den Benutzer, sowie die integrierte Soundtechnologie des Unternehmens Cinematic Sound OLED (CSO), die es dem Display ermöglicht, zu vibrieren, um seinen eigenen Ton ohne Verwendung zu erzeugen externer Lautsprecher", sagt LG. Sehr schick.

Diese Konzepte sind natürlich genau das: Konzepte. Tatsächlich werden die interessanteren CES 2022-Starts von LG wahrscheinlich das sein, was der koreanische Riese als nächstes ankündigen wird. Das Unternehmen verspricht die Einführung von "neuen OLED-Displays ... und High-End-LCD-Displays". Erwarten Sie also erneut Fortschritte in der TV-Technologie.