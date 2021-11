Besitzer von LG Smart TVs erhalten 3 Monate kostenloses Apple TV+

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - LG hat sich mit Apple zusammengetan, um Besitzern von LG Smart TVs drei Monate lang Apple TV+ kostenlos anzubieten.

Benutzer von kompatiblen LG TV-Modellen, die von 2016 bis heute veröffentlicht wurden - dh. diejenigen, die die Apple TV+ App herunterladen können, können sich ab dem 15. November für den Streaming-Dienst anmelden. Wenn Sie dies an diesem Tag tun, erhalten Sie bis Mitte Februar 2022 kostenlosen Zugang.

Alternativ können Sie sich jederzeit bis zum 13. Februar anmelden. Die drei Monate stehen dann ab dem Datum der Anmeldung kostenlos zur Verfügung.

Nach dieser Zeit können Abonnenten den Dienst weiterhin mit ihrem üblichen kostenpflichtigen Mitgliedschaftsplan nutzen. Dies kostet 4,99 £ / 4,99 $ / 4,99 € pro Monat .

Dieses Angebot gilt nur für neue Abonnenten, ist aber in 80 Ländern verfügbar, darunter Großbritannien, die USA und Mitteleuropa – im Grunde überall dort, wo Apple TV+ tätig ist.

Apple TV+ ist die Heimat von Ted Lasso und Foundation, der neuesten Serie, die der Plattform hinzugefügt wurde. Die Science-Fiction-Show basiert auf den Romanen von Isaac Asimov und spielt Jared Harris (Chernobyl, Mad Men) und Lee Pace (The Hobbit, Guardians of the Galaxy).

Leider sind nicht alle LG-Fernseher zwischen 2016 und 2021 kompatibel. Auf dem LG OLED E6 zum Beispiel gibt es keine Apple TV+ App. Wir wissen es, weil es ein Fernseher ist, den wir regelmäßig benutzen.