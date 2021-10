Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - TikTok-Fan, aber Ihr Handy-Bildschirm ist einfach nicht groß genug für Ihren Geschmack? Nun, wenn Sie einen aktuellen LG-Fernseher besitzen, dann kommt die Video-Social-App.

LG gab heute, 7. Oktober 2021, bekannt, dass alle seine Fernseher für 2020 und 2021 - mit ohnehin installierten Betriebssystemen webOS 5 und höher - die App über ein Firmware-Update zur Verfügung stellen werden. Halten Sie also Ausschau nach einer Over-the-Air-Eingabeaufforderung, installieren Sie diese und die App sollte verfügbar sein.

Ist Ihr LG-Fernseher älter? Es sind nicht nur schlechte Nachrichten: Das koreanische Unternehmen gibt an, dass "[TikTok] auch für 2019 und FHD-Fernseher in den kommenden Monaten verfügbar sein wird" - also egal, ob Sie ein 4K-Ultra-HD- oder ein kleineres Full-HD-Set haben, entweder OLED oder NanoCell soll bis Ende 2021 im vollen TikTok-Modus sein.

Das webOS-Betriebssystem von LG ist bereits stark und bietet Zugriff auf viele native Apps, die bei einigen anderen Marken langsamer erhältlich sind – beispielsweise Disney+ –, sodass die Erweiterung mit TikTok die Plattform weiter stärkt. Es ist jedoch nicht das erste System, das TikTok empfängt, da Android TV es seit einiger Zeit unterstützt.

