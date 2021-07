LG senkt die Preise für OLED-Fernseher 2021 um 10 %, um die Niederlage Englands bei der Euro 2020 zu feiern

Beim LG OLED G1 dreht sich alles um Design: Während die technischen Spezifikationen des Displays selbst denen des C1 ähnlich sind – mit diesem α9-Prozessor, 120 Hz, 4K HDR, Dolby Vision IQ und Atmos-Unterstützung – ist das G für die nahtlose Montage an der Wand ausgelegt . Es ist so konzipiert, dass es hochwertig und sauber aussieht. Dieses Angebot ist in 55, 65 und 77 Zoll erhältlich und von Currys PC World - verwenden Sie den Code 10OFFVIS an der Kasse.