LG kündigt neue, effizientere G1 OLED-TV-Serien an, Updates für die C1-Serie

(Pocket-lint) - LG hat auf der CES 2021 eine neue G1 OLED-TV-Serie sowie Updates für die C1-Serie angekündigt. Alle verfügen über die neueste Web-TV-Plattform für Web OS 6.0 , HDMI 2.1 und die Magic Remote der neuesten Generation mit Hotkeys für Netflix, Prime Video, Disney +, Google Assistant und Amazon Alexa.

Die neue G1-Serie knüpft an die Ankündigung von QNED Mini-LED-Fernsehern durch LG sowie an die Ankündigung eines neuen 42-Zoll-Panels durch LG Display an . Diese letztere Ankündigung war Teil dessen, was LG OLED evo nennt - ein Name für noch effizientere OLED-Displays, die eine bessere Leuchtkraft für höhere Helligkeit und noch druckvollere und detailliertere Bilder als zuvor bieten.

Eine aktualisierte C1-Serie verfügt jetzt über ein brandneues 83-Zoll-Modell und geht erneut auf 48 Zoll zurück. Neben der Gallery Design-Halterung ist ein neuer Gallery Stand erhältlich, wenn Sie möchten, dass Ihr Fernseher freistehend und nicht an der Wand montiert wird.

Jeder der neuen OLED-Fernseher verfügt über den neuesten α (Alpha) 9 Gen 4 AI-Prozessor, der auch für die LG QNED Mini-LED-TV-Modelle QNED99 und QNED95 sowie die LG NanoCell-TV-Modelle NANO99 und NANO95 erhältlich ist. Es ist auch im neuen Z1 8K-Modell enthalten.

Eine automatische Lautstärkeregelung - Teil einer neuen Version von LGs AI Sound Pro - sorgt für eine gleichmäßige Lautstärke beim Umschalten zwischen Kanälen oder Streaming-Apps.

Die neuen Panels verfügen außerdem über die geringe Blaulichtemission von Eyesafe, die das Auge schont. LG gibt an, dass seine neuen OLED-Fernseher etwa 50 Prozent weniger blaues Licht ausstrahlen als ein Premium-LCD-TV-Panel ähnlicher Größe.

Der Game Optimizer ist auf allen 2021 webOS-fähigen Fernsehgeräten verfügbar und mit Nvidia G-Sync kompatibel. Außerdem wird AMD FreeSync unterstützt.

Schreiben von Dan Grabham.