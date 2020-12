Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zu den "Exponaten" von LG auf der ersten volldigitalen CES im Januar gehört das Debüt seiner QNED Mini LED TV-Reihe.

Die QNED-Fernseher, die als "großer Fortschritt in der Bildqualität von LCD-Fernsehern" bezeichnet werden, werden mit Quantenpunkt- und NanoCell-Technologien sowie einer neuen Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sein, um eine bessere Konfiguration und Spitzenhelligkeit als herkömmliche LCD-Fernseher zu erzielen.

Insgesamt werden 10 neue Modelle in Größen von bis zu 86 Zoll und mit 4K- und 8K-Auflösungen angeboten.

Die LG- Fernseher bieten außerdem Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hz - ideal für Spiele auf einerPS5- oder Xbox Series X / S.

"Unsere neue QNED-Serie ist eine Premium-Home-Entertainment-Option, die den LCD-TV-Bereich erweitert und verbessert und den Verbrauchern eine weitere hervorragende Wahlmöglichkeit bietet", sagte Nam Ho-jun, Vice President für Forschung und Entwicklung bei LG.

"Diese Fernseher bieten eine Erfahrung, die sie von anderen LCD-Fernsehern unterscheidet, und sprechen für unser Engagement für Innovation und die Weiterentwicklung des Standards."

Die Mini-LED-Technologie ähnelt der MicroLED- Technologie anderer Hersteller, einschließlich Samsung. Es werden Zehntausende winziger LEDs hinter dem LED-Substrat verwendet, die in Zonen zum lokalen Dimmen ausgeschaltet werden können, um tiefe Schwarzwerte in Bereichen zu gewährleisten, in denen nicht viel Licht benötigt wird, und hohe Helligkeit in gegenüberliegenden Bereichen. Dies ergibt ein OLED-ähnliches Fernsehbild.

Schreiben von Rik Henderson.