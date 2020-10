Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der fünfte jährliche Prime Day hat begonnen und wie üblich sind einige der besten Verkäufe, die der Online-Händler zu bieten hat, im Fernsehen. US-Prime-Mitglieder können einen 55-Zoll-LG-Smart-TV zum halben Preis kaufen.

Beim LG 65SM8100AUA wurde der Preis am Prime Day um fast 50 Prozent gesenkt. Der 55-Zoll-Smart-TV verfügt über eine integrierte Alexa und ist Teil der Nano 8-Serie. Es verfügt über ein 4K Ultra HD-Display. Außerdem ist Airplay 2 für das Streaming von Apple-Geräten integriert. Der Fernseher kann auch mit Google Assistant arbeiten und verwendet lokales Dimmen mit ThinQ AI, um das bereits brillante Bild hervorzuheben.

Das LG 65SM8100AUA liegt 44 Prozent unter dem normalen Preis von 900 US-Dollar, was bedeutet , dass Prime-Mitglieder es für 499,99 US-Dollar erhalten können, was einer Ersparnis von 400 US-Dollar entspricht.

Informationen zum Vergleich des LG-Fernsehgeräts mit anderen Top-4K-Fernsehgeräten finden Sie in unserer ausführlichen Anleitung hier .

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben auch einen Leitfaden für Amazon Shopping - Tipps, Tricks und Hacks hier .

Schreiben von Maggie Tillman.