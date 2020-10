Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Prime Day, der fünfte jährliche Verkauf von Amazon US, stellt einen riesigen Deal für einen 65-Zoll-LG-Fernseher vor.

Der 65-Zoll-Smart-TV LG 65SM8100AUA ist jetzt mehr als halb so teuer .

Es ist mit Alexa integriert, kann aber auch mit Google Assistant verwendet werden, wenn dies Ihr bevorzugter AI-Assistent ist. Es verfügt über ein gestochen scharfes 4K Ultra HD-Bild und läuft auf einem Quad-Core-Prozessor und der LG ThinQ AI-Technologie. Der Bildschirm verwendet lokales Dimmen, um ein noch auffälligeres Bild zu erhalten. Apple-Fans werden es lieben, dass es auch AirPlay 2 für müheloses Streaming gibt.

Das LG 65SM8100AUA wird für 556,99 US-Dollar oder 53 Prozent des üblichen Preises angeboten.

Informationen zum Vergleich des LG-Fernsehgeräts mit anderen Top-4K-Fernsehgeräten finden Sie in unserer ausführlichen Anleitung hier.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

