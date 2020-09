LGs Einstiegsmodell 2020 OLED BX TV ist jetzt erhältlich

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der lang erwartete OLED-Einstiegsfernseher von LG ist jetzt erhältlich. Wir sagen Einstiegsmodell, aber dies ist immer noch ein vollwertiger 4K HDR OLED-Fernseher von einem der besten in der Branche.

LG hat eine Reihe von Fernsehgeräten in seiner 2020-Reihe , vom BX an der Einstiegsposition über den CX bis zum GX und WX. Während sich die Topmodelle im Design stark unterscheiden (mit Galerie- und Tapetenstilen), befindet sich der BX in der Nähe des CX, da die Fernseher auf den Massenmarkt ausgerichtet sind.

Was ist der Unterschied? Dies hängt mit der Hardware zusammen, die den Fernseher antreibt. Der CX verfügt über die Bildverarbeitungs-Engine a9 der dritten Generation, während der BX über die a7 der dritten Generation mit Strom versorgt wird. Es ist etwas niedriger im Bereich, aber das ist ungefähr der einzige Unterschied - außer dem Preis.

In Großbritannien wird das 55-Zoll-LG OLEX BX für 1299,99 £ im Einzelhandel erhältlich sein und ist bei einer Reihe von Einzelhändlern wie Currys PC World und John Lewis erhältlich.

Die OLED-Fernseher der B-Serie von LG sind bei Verkaufsveranstaltungen wie dem Black Friday häufig beliebt, obwohl der Preis für 2020 bereits ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, was darauf hindeuten könnte, dass später im Jahr keine großen Rabatte verfügbar sein werden.

Das Fernsehgerät von LG bietet einige der neuesten Technologien, darunter Dolby Vision IQ, das auf das Umgebungslicht reagiert, um sicherzustellen, dass die Helligkeit Ihres Fernsehgeräts perfekt ist. Es ist G-Sync-kompatibel, um Spielern ein besseres Spielerlebnis zu bieten, und unterstützt auch Google Assistant und Amazon Alexa .

Schreiben von Chris Hall.