Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - LG hat transparente OLED-Displays für U-Bahnen entwickelt, die erstmals in Peking und Shenzhen eingeführt werden.

Auf den 55-Zoll-Displays des Unternehmens können Zeitpläne, Standorte, Übertragungen und andere Echtzeitinformationen angezeigt werden. Sie dienen als Zugfenster und werden auch zu Unterhaltungszwecken verwendet, da Sie die Nachrichten auf ihnen sehen können. Sogar Flüge und Nachrichtendaten können angezeigt werden.

Die durchsichtigen Displays kommen zur Linie 6 in Peking und zur Linie 10 in Shenzhen.

LG arbeitet mit Eisenbahnunternehmen zusammen, um die innovativen OLEDs auf andere Strecken zu bringen. "Transparente OLEDs gewinnen nicht nur bei Mobilitätskunden in den Bereichen selbstfahrende Autos, Flugzeuge und U-Bahnen, sondern auch in Branchen wie Smart Home und Smart Building an Interesse", sagte LG in einer Pressemitteilung. "Da OLEDs ohne Hintergrundbeleuchtung selbst emittieren, können sie eine maximale Transparenzrate erzielen.

LG ist nicht das erste Unternehmen, das transparente OLEDs entwickelt. Wir haben diese Art von Technologie seit mindestens acht Jahren auf den CES- und IFA-Ausstellungsflächen demonstriert. Samsung war einer der ersten, der die Technologie auf den Markt brachte, während Xiaomi mit seinem transparenten Fernseher für 7.200 US-Dollar zu den neuesten gehört.

"Die Anwendung transparenter Displays wird vielfältiger", sagte Dr. Chang-ho Oh, Senior Vice President bei LG Display. Er sagte, sein Unternehmen habe "das Ziel, Produkte für eine breite Palette von Branchen zu liefern, entsprechend seiner Vision als führender Anbieter von Displaylösungen".

Schreiben von Maggie Tillman.