Virtuelle Pressekonferenz LG CES 2021: So sehen Sie es

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Da die CES 2021 vollständig digital ist, ist die traditionelle Pressekonferenz zur Eröffnung von LG auch nur virtuell.

Für viele wird das jedoch wie gewohnt sein - wenn Sie im Januar nicht oft in Vegas sind, werden Sie es wahrscheinlich trotzdem online streamen sehen.

Und selbst virtuell erwarten wir immer noch, dass wir alles über die neuen OLED-Fernseher und Smart-Home-Geräte erfahren, die für 2021 geplant sind - vielleicht sogar ein oder zwei Überraschungen. Stellen Sie also sicher, dass Sie Folgendes in Ihr Tagebuch aufnehmen und näher zu dem Zeitpunkt kommen, an dem wir hoffen, die Veranstaltung genau hier ausrichten zu können.

Die Pressekonferenz zur CES 2021 von LG beginnt am Montag, dem 11. Januar 2021, um 8 Uhr EST. Für diejenigen auf der ganzen Welt sind hier die Zeiten an Ihrem Standort:

US-Westküste: 5 Uhr PST

US-Ostküste: 8 Uhr EST

Großbritannien: 13 Uhr GMT

Europa: 14 Uhr MEZ

Wir hoffen, dass wir den Video-Feed hier auf Pocket-lint zu gegebener Zeit hosten können.

Sie können es auch auf einer speziellen LG CES-Webseite unter exhibition.lg.com ansehen. Auf dieser Seite finden auch andere Online-Veranstaltungen und Details während der ersten volldigitalen CES statt.

Wenn Sie sich bei CES vorregistriert haben, können Sie es auch auf der entsprechenden Seite digital.ces.tech ansehen.

Bisher hat LG nur ein Produkt vorgestellt, das während der Veranstaltung vorgestellt wird: den LG UV Robot . Es ist ein autonomer Bot, der berührbare Oberflächen mit UV-Licht strahlt, um Keime zu entfernen.

Wir hoffen, in den nächsten Wochen mehr herauszufinden.

Schreiben von Rik Henderson.