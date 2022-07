Britische TV-Werbung könnte länger und häufiger werden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Fernsehwerbung im Vereinigten Königreich könnte nach den neuen Leitlinien umfangreicher werden. Auch die Werbepausen könnten länger werden.

Die britische Regulierungsbehörde für den Kommunikationssektor prüft derzeit, ob die derzeitigen Vorschriften zur Begrenzung der Länge und Häufigkeit von Fernsehwerbung geändert werden sollen.

Derzeit müssen ITV, Channel 4 und Channel 5 sicherstellen, dass auf ihren wichtigsten terrestrischen Kanälen pro Stunde durchschnittlich nicht mehr als sieben Minuten Werbung gezeigt wird. In den Spitzenzeiten (20 bis 23 Uhr und 7 bis 9 Uhr morgens) dürfen maximal acht Minuten pro Stunde gezeigt werden.

Für andere werbefinanzierte Kanäle gilt eine Beschränkung auf neun Minuten pro Stunde.

Es wird über eine Änderung der Vorschriften nachgedacht, um die traditionellen Fernsehsender zu unterstützen, insbesondere im Zeitalter der Video-Streaming-Dienste.

"Wir schauen uns auch die Regeln an, die die Häufigkeit und Länge der Werbung im Fernsehen festlegen", schreibt Ofcom in seinem Bericht über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (via BBC).

"Diese Regeln sind komplex und für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gelten strengere Beschränkungen als für kommerzielle Rundfunkanstalten.

"Wir haben erste Gespräche mit den Interessenvertretern geführt und erwarten, dass wir im Spätsommer unsere nächsten Schritte darlegen können.

Die Änderungen der Vorschriften werden sich wahrscheinlich nur auf den Hauptkanal von ITV auswirken. Channel 4 und Channel 5.

Schreiben von Rik Henderson.