Wie man die Tour de France 2022 in Großbritannien und den USA verfolgen kann

(Pocket-lint) - Die Tour de France 2022 beginnt am 1. Juli und wird über 21 Etappen führen, die am 24. Juli enden.

In diesem Jahr starten die Fahrer in Dänemark und enden auf den Champs-Elysees in Paris.

Auf sie warten zermürbende Anstiege in den französischen Alpen, Kopfsteinpflaster in Nordfrankreich und rasante Abfahrten mit Haarnadelkurven.

Wir sind sicher, dass Sie keine Minute der Action verpassen wollen. Hier erfahren Sie, wie Sie mitfiebern können.

Alle 21 Etappen werden in Großbritannien live auf Eurosport, Discovery+, GCN+ und ITV übertragen.

Eurosport bietet eine umfassende Berichterstattung über die gesamte Veranstaltung und ist in den meisten digitalen TV-Paketen ohne zusätzliche Kosten enthalten.

ITV4 wird täglich live berichten und abends Highlights zeigen. ITV4 ist bei allen digitalen TV-Paketen kostenlos.

Wenn Sie lieber online streamen möchten, bietet der ITV-Hub kostenlosen Zugang, sofern Sie eine TV-Lizenz haben und im Vereinigten Königreich ansässig sind.

Wenn Sie jedoch ein komplettes und ununterbrochenes Programm sehen möchten, sollten Sie sich den Eurosport Player, Discovery+ oder GCN+ ansehen. Diese Optionen kosten £6,99 pro Monat oder £39,99 pro Jahr.

Eurosport Player ist auch als Zusatz zu Ihrem Amazon Prime Video-Abonnement erhältlich, ebenfalls für 6,99 € pro Monat.

In den USA (und Kanada) überträgt NBC die Tour de France täglich, wobei neben Live-Übertragungen auch Highlights und On-Demand-Optionen gezeigt werden.

Wenn Sie online zuschauen möchten, können Sie dies über Peacock Premium tun, das für 4,99 $ pro Monat einen kompletten Live-Stream anbietet, mit werbefreiem Zugang für zusätzliche 5 $ pro Monat.

Sie können auch einen VPN verwenden, um ITV Hub zu sehen, wenn Sie sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, sei es in den USA oder anderswo. Dies ermöglicht es Ihnen, alle Sendungen so zu sehen, als wären Sie in Großbritannien, aber Sie benötigen eine gültige TV-Lizenz sowie ein ITV-Konto mit einer britischen Postleitzahl, so dass es nicht ganz so einfach ist, wie es zunächst scheint.

Schreiben von Luke Baker.