Es sieht so aus, als ob BritBox UK im Laufe dieses Jahres in ITVX aufgehen wird.

(Pocket-lint) - Für die britische Version des Streamingdienstes BritBox könnte es Änderungen geben. Informationen zufolge wird BritBox unter dem Dach von ITVX - dem künftigen Dienst, der ITV Hub ersetzt - angesiedelt und wird als unabhängiger Dienst aufhören zu existieren.

BritBox startete 2019 als Joint Venture zwischen BBC und ITV. Sein Ziel ist es, ein Zuhause für britische Inhalte zu bieten, mit einigen Originalprogrammen, die jedoch von traditionellen Sendungen dominiert werden. Er ist mit dem gleichnamigen US-Dienst verwandt, aber nicht mit diesem.

Da ITV seine Online-Präsenz auffrischen und sein Angebot stärken will, hat das Unternehmen laut Variety den 10-prozentigen Anteil der BBC an BritBox gekauft. Das bedeutet, dass ITV BritBox in ITVX einbringen kann.

Das Schicksal von BritBox wird wahrscheinlich zum großen Teil davon abhängen, wie ITVX strukturiert wird: ITV hat bereits bestätigt, dass es zwei Ebenen von ITVX geben wird, eine kostenlose und werbefinanzierte und eine werbefreie, für die ein Abonnement erforderlich ist.

Es ist wahrscheinlich, dass BritBox innerhalb von ITVX weitergeführt wird und nicht als separater Streaming-Dienst. Es ist auch wahrscheinlich, dass alle Abonnements über ITVX abgewickelt werden, aber es ist nicht klar, wie genau dies strukturiert sein wird - und ob es einen kostenlosen Zugang zu den werbefinanzierten BritBox-Inhalten geben wird.

Der Zeitplan für den Start von ITVX wurde noch nicht genau mitgeteilt, aber es wurde bestätigt, dass es 2022 starten wird. ITV wird die Änderung wahrscheinlich breit bewerben; ITV Hub ist derzeit ein ziemlich schlechter Streaming-Dienst, und es gibt sicherlich eine gute Gelegenheit, einen besseren Zugang zu Inhalten anzubieten und die Qualität der über ITVX angebotenen Inhalte zu verbessern.

In der Zwischenzeit wurden keine offiziellen Änderungen bestätigt, aber je näher der Start von ITVX rückt, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir erfahren werden, wie es mit BritBox weitergeht.

