Was ist ITVX? Der neue Streaming-Dienst von ITV erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der britische Fernsehsender ITV wird seinen On-Demand- und Catch-up-Dienst ITV Hub Ende 2022 einstellen. An seine Stelle wird ITVX treten - ein neuer Streaming-Dienst mit mehr Inhalten, einem neuen Look und hoffentlich besserer Bildqualität.

Hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen.

ITVX ist der neue Streaming-Dienst des britischen Fernsehsenders ITV.

Er wird im Laufe dieses Jahres (2022) verfügbar sein und die erste integrierte werbe- und abonnementfinanzierte" Plattform im Vereinigten Königreich sein.

Er wird - ähnlich wie der bestehende ITV Hub - Catch-up-Fernsehsendungen von ITV-Kanälen enthalten, aber auch neue, exklusive Inhalte anbieten, die zunächst auf ITVX verfügbar sein werden, bevor sie viele Monate später im linearen Fernsehen ausgestrahlt werden. Darüber hinaus wird ITVX Abonnenten vollen Zugang zu britischen TV-Boxen der von ITV mitbetriebenen Britbox bieten, und alle Episoden von ITV-Dramen werden zum Anschauen verfügbar sein, sobald sie im terrestrischen Fernsehen ausgestrahlt werden.

ITVX wird zwei Arten von Mitgliedschaften anbieten - eine kostenpflichtige und eine kostenlose.

Die kostenlose ITX-Mitgliedschaft bietet Zugang zu "Tausenden von Stunden an Inhalten", die mit Werbung versehen sind. Dazu gehören auch neue Sendungen, die zuerst auf dem Dienst zu sehen sein werden.

Ein kostenpflichtiges Abonnement wird alle Inhalte werbefrei präsentieren. Außerdem bietet es Zugang zu viel mehr Inhalten, darunter "Partnerinhalte" und Britbox.

Die genaue monatliche Abonnementgebühr wird noch bekannt gegeben.

ITV plant, auf ITVX viel mehr Stunden an Inhalten anzubieten als auf seinem bestehenden Dienst ITV Hub. ITV Hub bietet etwa 4.000 Stunden an Inhalten, während ITVX mit etwa 15.000 Stunden starten soll.

Dazu gehören "eine Fülle von Dramen", die "zuerst und kostenlos" auf ITVX gestreamt werden, bevor sie "sechs bis neun Monate später" im terrestrischen Fernsehen zu sehen sein werden.

Eine davon ist A Spy Among Friends mit Guy Pierce (Mare of Easttown) und Damian Lewis (Billions) in den Hauptrollen.

Die Helena Bonham Carter-Darstellerin Nolly ist eine weitere. Bestätigt sind auch die Filme Confessions of Frannie Langton mit Karla-Simone Spence, The Little Birds mit Lenny Henry und Litvinenko mit David Tennant in der Hauptrolle.

Auch originelle Comedy- und Doku-Sendungen werden auf der Plattform debütieren, ebenso wie Live-Streams von Großereignissen, darunter die bevorstehende FIFA Fußball-Weltmeisterschaft.

Auch US-Fernsehsendungen und Blockbuster-Filme sind für den Dienst geplant.

Ebenfalls neu sind Themenkanäle, die so genannten Fast Channels. Dabei handelt es sich um Pop-up-Kanäle, die es nur bei ITVX gibt und die sich nach den Vorlieben und der Beliebtheit der Zuschauer richten.

Zum Start werden mehr als 20 Schnellkanäle verfügbar sein, darunter Hell's Kitchen US, True Crime und 90s Favourites.

Es wird vermutet, dass ITVX ITV Hub bei seinem Start im Laufe dieses Jahres vollständig ersetzen wird.

ITVX wird die "neue Streaming-Heimat von ITV" sein, sagt der Sender.

ITV wird weiterhin in Britbox investieren - den Dienst, den es gemeinsam mit der BBC betreibt. Tatsächlich macht der Britbox-Zugang einen großen Teil des ITVX-Abonnementdienstes aus.

Eine endgültige Liste der Geräte, auf denen ITVX laufen wird, liegt noch nicht vor. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die App den aktuellen ITV Hub vollständig ersetzen wird und somit auf jedem Gerät verfügbar sein wird, das bereits auf ITV Hub zugreifen kann.

Dazu gehören iOS-Geräte mit iOS 12 oder höher, Android-Geräte mit Android 5.0 oder höher und die folgenden angeschlossenen TV-Geräte:

Samsung TV (2012 und später)

Apple TV

Now TV-Spieler

Amazon Fire TV

Roku-Spieler

FreeSat (bitte beachten Sie, dass Panasonic TVs 2015 und früher mit integriertem FreeSat nicht mehr unterstützt werden)

YouView (BT und Talk Talk)

YouView-kompatibler Sony-Fernseher

Freeview Play

Virgin V6 Box

Weitere Informationen über ITVX und die Möglichkeit, sich für Benachrichtigungen anzumelden, finden Sie auf der Website von ITVX.

Schreiben von Rik Henderson.