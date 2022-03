Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der britische Fernsehsender ITV wird seinen Streamingdienst ITV Hub noch in diesem Jahr aufgeben und durch das völlig neue ITVX ersetzen.

Wie der bestehende ITV Hub wird auch ITVX sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Mitgliedschaftsmodelle anbieten - das erste ist werbefinanziert -, aber es wird Inhalte Monate vor ihrem Erscheinen auf den linearen Kanälen anbieten.

Darüber hinaus wird ITVX, wie es die BBC häufig mit iPlayer macht, jede Episode einer ganzen Dramaserie zur Verfügung stellen, sobald sie im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Es wird nicht erwartet, dass sich die Pläne auf den Beitrag von ITV zum Abonnementdienst Britbox auswirken, den es sich mit der BBC teilt.

"Das Jahr 2021 war ein Rekordjahr für ITV Hub und BritBox, das uns eine starke Grundlage bietet, um unsere Streaming-Strategie weiter auszubauen", so Rufus Radcliffe, Managing Director of Streaming bei ITV.

"Wir investieren erheblich in neue und exklusive Programme, die kostenlos gestreamt werden können, sowie in Technologie und Produktdesign, um das Zuschauererlebnis und die Benutzeroberfläche von ITVX zu einem Premium-Angebot zu machen."

Der Dienst wird viele exklusive TV-Sendungen bieten, darunter A Spy Among Friends, ein Drama mit Guy Pierce (Mare of Easttown) und Damian Lewis (Billions) in den Hauptrollen.

Hoffen wir, dass die ITVX-Pläne auch eine verbesserte Bildleistung beinhalten - das war in den vergangenen Jahren oft ein wesentlicher Kritikpunkt an ITV Hub.

Schreiben von Rik Henderson.