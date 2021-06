Hisense bietet Einsparungen bei Fernsehern und Küchentechnik für die Euro 2020

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hisense ist der offizielle TV-Sponsor der Euro 2020 und bietet derzeit bis zu 1.000 £ Rabatt auf ausgewählte Fernseher. Sie können auch bis zu 100 £ Cashback für Küchentechnik erhalten.

Hisense gab kürzlich auch bekannt, dass seine 2021-Fernseherserie in Großbritannien erhältlich ist, darunter der Mittelklasse-A6G, der in einer Reihe von Größen von 43 bis 75 Zoll erhältlich ist.

Das 75-Zoll-Flaggschiff U9GQ verfügt über mehr als 10.000 LEDs auf dem Mini-LED-Display und verfügt über Quantum Dot Color, das Ihnen über eine Milliarde Farben auf dem HDR 10+/Dolby Vision-kompatiblen 120-Hz-Bildschirm unterstützt.

Das A9G OLED ist sowohl in 55- als auch 65-Zoll-Versionen mit HDR10+ und Dolby Vision iQ sowie IMAX Enhanced-Zertifizierung erhältlich.

Dann sitzt der U8GQ 4K HDR Fernseher über dem neuen A7GQ und dem E76GQ ebenfalls mit Dolby Vision und Atmos Unterstützung. Schließlich unterstützt der A4G DTS:Virtual:X Surround-Sound.

Der Hersteller bietet auch seine Ultra-Short-Throw-Laserprojektionsfernseher an, die als Laser-TVs bekannt sind - sie takten mit riesigen 88- und 100-Zoll-Größen.

Hisense war auch ein Hauptsponsor der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland, als das Unternehmen spezielle Fernseher und eine App zur Übertragung von Spielen in 4K HDR auf den Markt brachte.

Hisense hat in den letzten Jahren auch Roku-Fernseher in Europa auf den Markt gebracht , um das bereits in den USA vorhandene Sortiment zu erweitern.

Schreiben von Dan Grabham.