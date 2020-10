Hisense-Deal: Handeln Sie jetzt, um an diesem Amazon Prime Day viel Geld bei diesen 4K-UHD-Fernsehern zu sparen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hisense hat derzeit einige der besten 4K-Fernseher mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt, und bestimmte Modelle werden im Rahmen des Amazon Prime Day in Großbritannien noch günstiger.

Drei separate 4K-UHD-HDR-Modelle wurden in den zwei Ersparnistagen von Amazon stark reduziert. Dies bedeutet, dass Sie schnell handeln müssen, wenn Sie einen neuen Fernseher für Ihr Wohnzimmer kaufen möchten.

Die auffälligste Ersparnis ist für den 55-Zoll-U7QFT verfügbar , da der Preis von 899 GBP auf 548 GBP gesunken ist - eine gewaltige Gesamtreduktion von 351 GBP. Es gibt jedoch umfassendere Angebote für den AE7000 , was bedeutet, dass diejenigen, die eine andere Größe wünschen, Glück haben.

Die 65-Zoll (£ 498, reduziert von £ 749), 55-Zoll (£ 368, reduziert von £ 549), 50-Zoll (£ 318, reduziert von £ 449) und 43-Zoll (£ 268, reduziert von £ 399) sind alle zu einem viel günstigeren Preis als üblich erhältlich, sodass Sie 4K-Auflösungen und HDR-Upscaling zu einem sehr günstigen Einstiegspreis genießen können.

Wenn keines dieser Hisense-Modelle Ihre Tasche ist, dann ist auch der 55-Zoll-AE7400 zu berücksichtigen, der jetzt von 599 GBP auf 378 GBP reduziert wurde. Angesichts der Größe dieses Fernsehgeräts und der Funktionen, zu denen Dolby Vision HDR und DTS Virtual: X gehören, ist dies ein hervorragendes Angebot.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern der Welt vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben auch einen Leitfaden für Amazon Shopping - Tipps, Tricks und Hacks hier .

Schreiben von Conor Allison.