(Pocket-lint) - Die Transformers haben ihr eigenes Filmuniversum. Es umfasst sechs Live-Action-Filme, die weltweit über 4,8 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt haben.

Die Transformers-Franchise basiert auf einer äußerst erfolgreichen Reihe von Transformations-Spielzeugen, die Hasbro 1984 auf den Markt brachte. Sie hat mehrere Zeichentrickserien und -filme hervorgebracht, aber dieser Leitfaden konzentriert sich ausschließlich auf die modernen Live-Action-Filme. Sie folgen der Geschichte hinter den Spielzeugen, Zeichentrickserien und Comics und konzentrieren sich auf zwei Gruppen von Robotern - die Autobots und die Decepticons - die nach der Zerstörung ihres Heimatplaneten Cybertron auf der Erde landen.

Das Transformers-Universum wird sich mit Transformers: Rise of the Beasts, der 2023 in die Kinos kommen wird. In der Hauptrolle ist Ron Perlman als Optimus Primal zu sehen, ein Transformer, der sich in einen Guerilla verwandelt, anstatt in ein Auto. Bevor man sich den neuen Film ansieht, sollte man sich über die vorherigen Transformers-Filme informieren. Es ist wichtig zu wissen, dass sie nicht in chronologischer Reihenfolge sind. Der jüngste Film der Reihe, Bumblebee aus dem Jahr 2018, ist tatsächlich der erste Film in chronologischer Reihenfolge.

Wir haben die Transformers-Filme in der Reihenfolge der Ereignisse angeordnet - und nicht nach dem Erscheinungsdatum. Aber wenn du die Filme in der Reihenfolge ihres Kinostarts sehen möchtest, haben wir auch das berücksichtigt.

So sehen Sie die Transformers-Filme in chronologischer Reihenfolge

IM FOLGENDEN KÖNNEN SPOILER ENTHALTEN SEIN. Springen Sie zum Ende dieses Leitfadens, um die aufzählende, übersichtliche Version ohne Spoiler zu erhalten.

Bumblebee (2018)

Regisseur: Travis Knight

Travis Knight Drehbuch: Christina Hodson

Christina Hodson DarstellerInnen: Hailey Steinfeld, John Cena

Hailey Steinfeld, John Cena Basierend auf: Transformers von Hasbro

Transformers von Hasbro Produktionsfirma: Allspark Pictures

Allspark Pictures Verleiher: Paramount Bilder

Paramount Bilder Laufzeit: 114 Minuten

114 Minuten Einspielergebnis: $468 Millionen

$468 Millionen Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Der neueste Transformers-Film ist der erste Film der Reihe, den Sie sich ansehen sollten, denn er erklärt die Ankunft der Transformers auf der Erde - und dient vor allem als Herkunftsgeschichte für Bumblebee. Dies ist der einzige Film der Transformers-Filmreihe, bei dem Michael Bay nicht Regie führte, obwohl er als Produzent fungierte.

Bumblebee spielt im Jahr 1987 und Hailee Steinfeld spielt Charlie, einen Teenager, der den Tod seines Vaters verkraften muss. Auf einem Schrottplatz entdeckt sie einen verbeulten gelben VW Käfer und erfährt bald, dass es sich bei dem alten Auto in Wirklichkeit um einen beschädigten gelben Transformer namens Bumblebee (Dylan Brien) handelt.

Transformers (2007)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Drehbuch: Roberto Orci, Alex Kurtzman

Roberto Orci, Alex Kurtzman In den Hauptrollen: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Basierend auf: Transformers von Hasbro

Produktionsfirma: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Verleiher: Paramount Pictures

Laufzeit: 143 Minuten

Einspielergebnis:709 Millionen Dollar

Millionen Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Transformers ist der erste Film der Reihe, spielt aber in der heutigen Zeit (2007) und zeigt Shia Lebouf als Sam Witwicky. Er ist ein Teenager auf der Suche nach seinem ersten Auto. Zu seinem Glück ist ein alter Camaro, den er kauft, ein Transformer, bekannt als Bumblebee, und Bumblebee hilft Sam, das Mädchen zu bekommen, das er immer wollte. Das ist Mikaela Banes, gespielt von Megan Fox.

Die drei werden in einen Krieg um ein Objekt verwickelt, das als Allspark bekannt ist. Die Autobots, angeführt von Optimus Prime, wollen den Allspark, um ihren Heimatplaneten Cybertron wiederaufzubauen. In der Zwischenzeit sind die Decepticons die Erzfeinde der Autobots und wollen den Allspark nutzen, um aus den Maschinen der Erde eine neue Armee von Transformers zu erschaffen, um die Autobots zu besiegen.

Der erste Transformers-Film wurde von Michael Bay inszeniert. Er führte auch bei den nächsten vier Transformers-Filmen Regie. Eine weitere interessante Anmerkung: Peter Cullen, der Optimus Prime in der Transformers-Zeichentrickserie verkörperte, kehrte für die Live-Action-Filme als Stimme von Optimus Prime zurück.

Transformers: Die Rache der Gefallenen (2009)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Drehbuch: Ehren Kruger, Roberto Orci

Ehren Kruger, Roberto Orci In den Hauptrollen: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Basierend auf: Transformers von Hasbro

Transformers von Hasbro Produktionsfirma: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Verleiher: Paramount Bilder

Paramount Bilder Laufzeit: 149 Minuten

149 Minuten Einspielergebnis: 836 Millionen Dollar

836 Millionen Dollar Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Shia Lebouf und Megan Fox spielten ihre Rollen erneut und kehrten zurück, um in einer Fortsetzung des Transformers-Films unter der Regie von Michael Bay zu spielen. Der Film spielt zwei Jahre nach dem Original. Sam hat Visionen, seit er im letzten Film einen Splitter des Allsparks in der Hand hielt. In der Zwischenzeit glaubt der ursprüngliche Decepticon - The Fallen - dass Sams den Weg zu einer ganz neuen Energiequelle weisen könnte.

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Drehbuch: Ehren Kruger

Ehren Kruger In den Hauptrollen: Shia LaBeouf, Josh Duhamel

Shia LaBeouf, Josh Duhamel Basierend auf: Transformers von Hasbro

Transformers von Hasbro Produktionsfirma: Hasbro

Hasbro Verleiher: Paramount Pictures

Paramount Pictures Laufzeit: 154 Minuten

154 Minuten Einspielergebnis: 1,1 Milliarden Dollar

1,1 Milliarden Dollar Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Dark of the Moon spielt vier Jahre nach dem Sieg der Autobots über die Fallen. Sam Witwicky arbeitet nicht mehr für die Autobots und kämpft darum, Arbeit zu finden, während Optimus und der Rest der Bande mit der US-Regierung zusammenarbeiten, um Angriffe der Decepticons zu verhindern.

Doch als die Autobots von einem Cybertron-Schiff erfahren, das in den frühen 1960er Jahren auf dem Mond abgestürzt ist, liegt es an Sam, sie über die Wahrheit zu informieren (und zwar bevor die Decepticons einen verheerenden Angriff auf die Erde starten können).

Transformers: Zeitalter der Auslöschung (2014)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Drehbuch: Ehren Kruger

Ehren Kruger In den Hauptrollen: Mark Wahlberg, Stanley Tucci

Mark Wahlberg, Stanley Tucci Basierend auf: Transformers von Hasbro

Transformers von Hasbro Produktionsfirma: Hasbro

Hasbro Verleiher: Paramount Pictures

Paramount Pictures Laufzeit: 165 Minuten

165 Minuten Einspielergebnis: 1,1 Milliarden Dollar

1,1 Milliarden Dollar Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Age of Extinction beginnt damit, dass die Transformers nach den Ereignissen von Dark of the Moon als Geächtete leben. Optimus Prime ist schwer beschädigt und lebt in Mexico City, wo er von Cade Yeager (Mark Wahlberg) und seiner Tochter Tessa (Nicola Peltz) entdeckt wird.

Als Cade und seine Tochter fast ermordet werden, weil sie Optimus geholfen haben, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den Autobots zu helfen, ein Geheimnis zu lüften, das bis zum Aussterben der Dinosaurier zurückreicht.

Transformers: The Last Knight (2017)

Regisseur: Michael Bay

Michael Bay Drehbuch: Art Marcum

Art Marcum In den Hauptrollen: Mark Wahlberg, Josh Duhamel

Basierend auf: Transformers von Hasbro

Produktionsfirma: Paramount Pictures, Hasbro

Paramount Pictures, Hasbro Verleiher: Paramount Pictures

Laufende Zeit: 149 Minuten

Einspielergebnis:605 Millionen Dollar

Millionen Wo man streamen kann: Amazon Prime Video

Da es in den vorherigen Filmen darum ging, dass die Transformers etwas mit den Pyramiden, der Mondlandung und dem Aussterben der Dinosaurier zu tun haben, fragen Sie sich vielleicht, wohin der nächste Film führt. Nun, als Nächstes geht es um Stonehenge und den Hof von König Artus.

Die US-Regierung ist hinter den Autobots her und hat sogar eine spezielle Task Force zu ihrer Verfolgung eingesetzt. Cade Yeager versteckt viele von ihnen auf seinem Schrottplatz. Bald findet er heraus, dass eine Gruppe von Transformers in der fernen Vergangenheit Merlin einen Stab gegeben hat, um König Artus zu helfen. Dieser Stab kann der Erde über Stonehenge ihre Energie entziehen. Jetzt muss Cade mit den verbleibenden Autobots zusammenarbeiten, um den Stab aufzuspüren, bevor die Regierung oder Megatron ihn findet.

Wie ist der neue Transformers-Film in dieser Reihenfolge einzuordnen?

Es gibt Gerüchte, dass der nächste Film in den 90er Jahren spielen wird. Schaut also nach seinem Erscheinen wieder hier vorbei, um zu sehen, wie er zu den anderen Filmen passt.

Transformers: Das Erwachen der Bestien (2023)

Regisseur: Steven Caple Jr.

Steven Caple Jr. Drehbuch: Joby Harold

Joby Harold In den Hauptrollen: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman

Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman Basierend auf: Transformers von Hasbro

Transformers von Hasbro Produktionsfirma: Paramount Pictures

Paramount Pictures Verleiher: Paramount Pictures

Paramount Pictures Wo zu streamen: Erscheint voraussichtlich im Jahr 2023

Der nächste Film im Transformers-Universum kommt nächstes Jahr in die Kinos, und Fans der Beast Wars: Transformers-Reihe aus den späten 1990er Jahren dürfen sich freuen. Es wird nämlich erwartet, dass sich die Transformers in Tiere statt in Autos und Flugzeuge verwandeln werden.

Optimus Prime und Megatron sollen beide in den Film zurückkehren. Ron Perlman wird als Optimus Primal, der Anführer der Maximals, der sich in einen Gorilla verwandelt, zur Besetzung stoßen.

Anthony Ramos und Dominique Fishback sind ebenfalls für die Hauptrollen im kommenden Film vorgesehen. Steven Caple Jr. wird Regie führen.

Spoilerfreie Version: Die Transformers-Filme in der Reihenfolge

Transformers-Filme in chronologischer Reihenfolge

OK, hier ist also die Kurzfassung des obigen Leitfadens. Sie ist frei von Spoilern.

Bumblebee (2018)

Transformatoren (2007)

Transformers: Die Rache der Gefallenen (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: Zeitalter der Auslöschung (2014)

Transformers: The Last Knight (2017)

Transformers: Das Erwachen der Bestien (2023)

Transformers-Filme in der Reihenfolge des Kinostarts

Und hier ist eine Übersicht über alle Filme, geordnet nach ihrem Kinostart.

Transformatoren (2007)

Transformers: Die Rache der Gefallenen (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: Zeitalter der Auslöschung (2014)

Transformers: The Last Knight (2017)

Bumblebee (2018)

Transformers: Das Erwachen der Bestien (2023)

Spoilerfreie Version: Die Transformers-Filme in der Reihenfolge

Transformers-Filme in chronologischer Reihenfolge

OK, hier ist also die Kurzfassung des obigen Leitfadens. Sie ist frei von Spoilern.

Bumblebee (2018)

Transformatoren (2007)

Transformers: Die Rache der Gefallenen (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: Zeitalter der Auslöschung (2014)

Transformers: The Last Knight (2017)

Transformers-Filme in der Reihenfolge ihres Kinostarts

Und hier ist eine Übersicht über alle Filme, geordnet nach ihrem Kinostart.

Transformatoren (2007)

Transformers: Die Rache der Gefallenen (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: Zeitalter der Auslöschung (2014)

Transformers: The Last Knight (2017)

Bumblebee (2018)

