(Pocket-lint) - Google wird im Oktober auf seinem Made by Google-Event eine neue Version seines Chromecast mit Google TV-Streaming-Dongle vorstellen. Das ist jedenfalls der aktuelle Eindruck, und viele Gerüchte und Leaks unterstützen diese Theorie.

Der Chromecast mit Google TV HD, wie er vermutlich heißen wird, ist in letzter Zeit auf Zertifizierungswebsites aufgetaucht, die auf eine baldige Markteinführung hindeuten. Und nun ist ein Stapel offiziell aussehender Bilder ins Netz gelangt. Darüber hinaus behauptet ein Online-Leaker, dass US-Händler sogar schon Lagerbestände des neuen Geräts erhalten haben.

In einem Twitter-Posting verrät @_snoopytech_ außerdem, dass das Gerät 40 Dollar kosten wird - ein bisschen mehr als die erwarteten 30 Dollar.

Wenn Sie das nicht überzeugt, sollten Sie sich auch auf das Design einstellen - der neue Chromecast sieht fast genauso aus wie das bestehende 4K-Modell.

Chromecast mit Google TV (HD) kostet 40 USD und ist bereits bei vielen Händlern auf Lager. Erwartet bald Unboxings und Hands Ons - SnoopyTech (@_snoopytech_) September 14, 2022

WinFuture hat einen ganzen Stapel von "Marketing-Bildern" gepostet, die ein sehr vertrautes Gerät zeigen.

Fairerweise muss man sagen, dass es sich um ein recht einfaches Produkt handelt, das ohnehin so konzipiert ist, dass man es nicht sehen kann. Die Fernbedienung ist das Einzige, was man regelmäßig sehen wird, und das sieht ordentlich und einfach aus.

Was die Fähigkeiten des neuen Chromecast angeht, so wird er höchstwahrscheinlich alles können, was das bestehende Modell kann, außer 4K-Video und möglicherweise Dolby Atmos-Audio. Wir glauben, dass er auf 1080p und 5.1 beschränkt sein wird.

Wir werden es sicher während des Made by Google-Events am 6. Oktober herausfinden, kein Zweifel.

