(Pocket-lint) - Stellen Sie sich vor, Sie könnten kostenlos TV-Streaming-Kanäle empfangen - aber ohne eine App herunterzuladen oder sich bei einem neuen Dienst anzumelden. Nun, wenn Sie ein Google TV-Gerät besitzen, haben Sie Glück.

9to5Google hat sich die neueste Version der Android TV-Launcher-App angesehen und entdeckt, dass der Code Hinweise darauf enthält, dass die Streaming-Plattform Google TV (früher Android TV genannt) kostenlose, werbefinanzierte Kanäle und Live-TV-Kanäle anbieten wird. Dem Text zufolge werden zunächst 50 Kanäle verfügbar sein. Sie müssen keine separate App herunterladen, um auf diese Kanäle zuzugreifen, die als "Google TV Channels" in der Launcher-App beschrieben werden.

Laut einer In-App-Beschreibung soll es eine Vielzahl von "Nachrichten, Sport, Filmen und Shows" geben. Der Leak enthält sogar eine Grafik, die 30 der kommenden Kanäle zeigt. Diese Kanäle sind wie folgt:

ABC News Live

Amerikas Testküche

Amerikanische Klassiker

The Asylum

Battery Pop

CBC-Nachrichten

ChiveTV

Deal or No Deal

Scheidungsgericht

Dry Bar Komödie

FailArmy

Filmrise Kostenlose Filme

Hallmark-Filme & mehr

Es ist Showtime im Apollo!

Kevin Harts LOL! Netzwerk

Liebe Natur

Maverick Schwarzes Kino

MooviMex

Natur Vision

NBC Nachrichten Jetzt

Newsmax TV

Neugierig

Das Haustier-Kollektiv

Macht der Nation

Reelz

Teletubbies

Heute den ganzen Tag

Toon Goggles

USA Heute

World Poker TourWu Tang Collection TV

Xumo Verbrechen TV

Xumo Filme

Xumo Westliche Filme

Diese "Google TV-Kanäle" enthalten das übliche Angebot an über das Internet gestreamten kostenlosen Kanälen - wie ABC News Live, NBC News Now und USA Today. Aber es gibt auch einige ungewöhnliche Kanäle, wie Divorce Court und Deal or no Deal. Für mich persönlich ist einer der interessanteren Kanäle Hallmark Movies. Das wird lustig, wenn Hallmark in der Weihnachtszeit den Kanal mit all seinen neuen, kitschigen Weihnachtssendungen füllt.

Hey, kostenloses Fernsehen ist kostenloses Fernsehen. Google hat es geschafft, Verträge mit einigen bekannten Sendern und Marken abzuschließen. Aber bedenken Sie, dass die TV Plus-Plattform von Samsung über 200 kostenlose Kanäle und die Channels-Plattform von LG über 175 Kanäle bietet. Außerdem sind viele der neuen Google TV-Kanäle bereits auf konkurrierenden kostenlosen oder günstigen Streaming-TV-Plattformen verfügbar, darunter Pluto TV, Philo und Sling TV.

Schreiben von Maggie Tillman.