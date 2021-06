Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - YouTube TV hat leise ein neues Add-on-Paket namens 4K Plus eingeführt . Es bietet zwei mit Spannung erwartete Funktionen: 4K-Wiedergabe und Offline-Downloads. Aber es ist nicht kostenlos.

Der Live-TV-Dienst bündelt sie unter 4K Plus, das jetzt verfügbar ist, für zusätzliche 19,99 US-Dollar pro Monat. Dies gilt zusätzlich zum standardmäßigen YouTube TV- Abonnement von 64,99 US-Dollar, was bedeutet, dass die Gesamtkosten Ihres Plans bis zu 85 US-Dollar betragen können, wenn Sie in 4K ansehen und Inhalte zur Offline-Anzeige herunterladen möchten. Die gute Nachricht ist, dass Google 4K Plus eine kostenlose einmonatige Testversion anbietet. Und wenn Sie sich frühzeitig anmelden, erhalten Sie das Add-on-Paket für 9,99 USD pro Monat im ersten Jahr.

Als Teil der Einführungsaktion sehen Sie sich also eine Rechnung von 75 US-Dollar pro Monat an. Nach Ablauf des Angebots wird Ihnen der volle Preis berechnet, Sie können jedoch stornieren.

LESEN SIE MEHR: Die besten Video-Streaming-Dienste in den USA

Warum sollten Sie 4K Plus bekommen? Nun, Offline-Downloads sind ein großer Anziehungspunkt. Alles, was aus dem Basiskanalpaket auf Ihrem Cloud-DVR aufgenommen wurde, kann in die mobile App von YouTube TV heruntergeladen werden, und es sollte auch keine Kanal- oder Inhaltsbeschränkungen geben. Was 4K-Inhalte angeht, gibt es jetzt eine große Auswahl, aber Google behauptet auch, dass 4K Plus-Abonnenten „diesen Sommer große Sportereignisse in 4K sehen können, plus Live-Inhalte von Netzwerken wie NBC, Sportarten wie College-Football und Basketball später in diesem Jahr“. ".

Weitere hochauflösende On-Demand-Inhalte kommen auch von FX, Discovery Networks, Tastemade und mehr. Sie können nach „4K“ suchen, um alle 4K-Programme anzuzeigen.

4K Plus bietet noch einen weiteren Vorteil: „Unbegrenzte“ gleichzeitige Streams für alle Geräte in Ihrem WLAN-Heimnetzwerk. Es beschränkt sich normalerweise auf drei Streams.

Schließlich hat Google zusammen mit der Einführung von 4K Plus versprochen, dass YouTube TV Dolby 5.1-Surround-Sound unterstützen wird. Es wird in Kürze auf "Geräte auswählen" eingeführt.

Schreiben von Maggie Tillman.