Google TV erhält bald Kinderprofile

(Pocket-lint) - Google TV ist ein etwas neuer Name für einen nicht ganz so neuen Dienst, der hauptsächlich in der neuesten Version von Chromecast enthalten ist und im Vergleich zu älteren Versionen von Android TV einige merkwürdige fehlende Funktionen aufweist.

Eine der großen Lücken war die Kindersicherung und die Möglichkeit, Konten für jüngere Zuschauer in Ihrem Haushalt einzurichten, um sicherzustellen, dass sie nicht auf dem großen Bildschirm sehen können, was sie wollen.

Google scheint jedoch darauf geachtet zu haben, dass die Kommentare der Nutzer zu dieser Funktion fehlen. In einem bevorstehenden Update werden dem Dienst Kinderkonten hinzugefügt.

In einem Support-Thread zu diesem Thema sagte Google, dass die Funktion in den nächsten Monaten oder so verfügbar sein sollte, und dass Eltern auswählen können, welche Apps hinter einem PIN-Code gesperrt werden sollen.

Kinder können den Zugriff auf die gewünschten Apps anfordern, müssen jedoch erwartungsgemäß vom zuständigen Elternteil genehmigt werden.

Dies ist jedoch immer noch nicht die echte Unterstützung für mehrere Benutzer, nach der andere Benutzer gesucht haben. Sie richten Einschränkungen für das Gerät ein und nicht für die Einstellungen pro Konto. Ob dies rechtzeitig geschieht, ist eher ein Wartespiel, aber Sie hoffen, dass Google plant, seinen Service durch diese Art von Verbesserung weiter zu verbessern.

Schreiben von Max Freeman-Mills.