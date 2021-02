Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Besitzer von Android-TVs werden in Kürze eine neue Benutzeroberfläche entdecken müssen. Google führt ein Software-Update ein, das das Auffinden von Inhalten erleichtern soll.

Die Änderungen werden zuerst die USA, Australien, Kanada, Frankreich und Deutschland betreffen, weitere werden in den kommenden Wochen folgen, und die Benutzeroberfläche wird um drei neue Registerkarten erweitert - Home, Discover und Apps.

Die Erfahrung folgt genau dem, was wir von Google TV gesehen haben. Dies ist im Wesentlichen die neuere Softwareschicht, die auf Streaming-Geräten und Smart-TVs über Android TV ausgeführt wird. Dies ist insbesondere auf der neuen Registerkarte "Entdecken" der Fall, auf der Benutzer nun Filme und Fernsehsendungen finden können, die im Trend liegen oder ihnen persönlich empfohlen werden.

Der Startbildschirm ähnelt der Funktionsweise des vorherigen Android TV-Startbildschirms, und der Apps-Bildschirm bietet erwartungsgemäß einen Ort, an dem Sie installierte Apps anzeigen und einen Link zum Google Play Store erstellen können .

Leider scheint eine Sache, die es mit dem Update nicht geschafft hat, die "Watchlist" von Google TV zu sein, mit der Sie verschiedene Sendungen für die spätere Anzeige in die Warteschlange stellen können.

In jedem Fall ist das Update faszinierend. Google hat in der Vergangenheit angekündigt, die Hardware von Android TV auf die Google TV-Oberfläche zu übertragen, und es sieht so aus, als würden hier einige Funktionen zurück übertragen, um bis zu diesem Vorgang eine gewisse Lücke zu schließen ist komplett. Dies ist auch dann sinnvoll, wenn Sie bedenken, dass nicht alle Fernseher oder Set-Top-Geräte auch auf das volle Google TV-Erlebnis aktualisiert werden.

Schreiben von Conor Allison.