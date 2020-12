Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Googles neuestes Chromecast-Streaming-Gerät, Chromecast mit Google TV , wird ab Anfang 2021 endlich die Apple TV-App anbieten.

Google kündigte die Neuigkeiten in einem Blogbeitrag am 16. Dezember 2020 an und sagte: "Sie können Apple Originals in Ihren personalisierten Empfehlungen und Suchergebnissen sehen, wodurch es noch einfacher wird, Ihre Lieblingssendungen und Filme zu finden. Und Sie werden." Sie können sie in Ihrer Beobachtungsliste speichern, um sie später nachzuholen. "

Mit der Apple TV App können Abonnenten nicht nur Apple TV + Originalsendungen, Filme und Dokumentationen ansehen, die in das Content-System von Google TV integriert werden, sodass die Software sie empfehlen kann, sondern auch Zugriff auf Ihre gekaufte iTunes-Mediathek von erhalten Fernsehsendungen und Filme. Sie können auch auf Apple TV-Kanäle zugreifen, die Sie bereits abonniert haben - die App funktioniert im Grunde genauso wie auf jeder anderen Streaming Media-Plattform, von Roku bis Amazon.

Google hat kein genaues Veröffentlichungsdatum für die Apple TV-App bekannt gegeben, es sollte jedoch in einigen Monaten verfügbar sein und auch für Geräte mit Android TV-Betriebssystem verfügbar sein.

Schreiben von Maggie Tillman.