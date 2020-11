Chromecast kann Nest Audio-Geräte als Heimkinosystem verwenden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat bestätigt, dass die Integration von Chromecast und Nest Audio funktioniert. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Nest-Gerät verwenden können, um das Audio für alles bereitzustellen, was Sie über Ihren Chromecast auf Ihrem Fernseher ansehen .

Ein Gerücht, das auf eine solche Integration hinweist, kursierte kürzlich und Google bestätigte, dass es an einer Lösung für das Wall Street Journal arbeitet, wie von Android Central berichtet.

Chromecast- und Nest-Geräte oder ältere Google Home-Geräte verfügen bereits über einen Link, mit dem Sie Chromecast mit Sprache von Ihrem Google Assistant-Gerät aus steuern können. Die zukünftigen Funktionen scheinen jedoch nützlicher zu sein. Wenn Sie den Soundtrack durch Ihr Nest Audio leiten können, erhalten Sie mehr Flexibilität beim Ansehen von Sendungen auf Ihrem Fernseher.

Das sollte bedeuten, dass Sie mit ein paar Nest Audio-Lautsprechern den Ton Ihres Fernsehgeräts erheblich verbessern können, mit der Einschränkung, dass dies nur funktioniert, wenn Sie Inhalte von Ihrem Chromecast streamen. Das ist in Ordnung, wenn Sie Netflix ansehen, aber was ist, wenn Sie etwas tun, das nicht gestreamt wird? Was ist, wenn Sie auf Ihrer neuen Xbox Series X spielen?

Amazon bietet einen ähnlichen Service mit dem Fire TV Stick an , mit dem Sie Echo-Lautsprecher anschließen können, um ein dynamischeres Setup zu erhalten, das Sie auch mit HomePod und Apple TV arrangieren können.

Die Frage ist, ob dies wirklich die gewünschte Lösung ist. Wenn Ihr Fernseher schlecht klingt, ist eine kompakte Soundbar möglicherweise die bessere Lösung als der Aufbau eines Ad-hoc-Systems, das nur mit einigen Inhalten funktioniert.

Hier könnte ein Gerät wie die Roku Streambar ins Spiel kommen, das sowohl Streaming-Fähigkeiten als auch eine ziemlich leistungsfähige Soundbar bietet, ideal für einen kleinen Raum und ein einfaches TV-Upgrade.

Schreiben von Chris Hall.