(Pocket-lint) - Google hat ein neues Chromecast-Gerät mit Google TV gestartet. Wenn Sie sich fragen, was mit Android TV passiert ist, sollten Sie Folgendes wissen.

Bei Google TV dreht sich alles um Inhalte

Google TV ist eine neue Benutzeroberfläche für Android TV, die auf dem maschinellen Lernen von Google, Google Assistant und dem Google Knowledge Graph basiert. Es ersetzt nicht Android TV. In der Tat bleibt Android TV gesetzt. Außerdem ist Google TV nicht einmal ein Betriebssystem. Stellen Sie sich das als etwas vor, das auf Android TV basiert und es Ihnen erleichtert, den gewünschten Inhalt zu finden. Vorbei sind die Zeiten, in denen auf einem überfüllten Startbildschirm nach einem Streaming-Dienst gesucht wurde.

Google TV ist eine Softwareschicht oder -schnittstelle, die auf Android TV, Googles vollwertigem Betriebssystem für Set-Top-Boxen, Streaming-Geräte und Smart-TVs, ausgeführt wird. Es ist intelligenter und soll das vorhandene Android TV-Erlebnis optimieren, damit es intuitiver und nützlicher ist.

Weitere Informationen zu Android TV finden Sie in unserem Handbuch hier .

Verwendet Knowledge Graph, Google Assistant und maschinelles Lernen

Google sagte, als es Google TV entwickelte, untersuchte es die verschiedenen Arten, wie Menschen Medien entdecken, ob es nach einem Titel sucht, um ziellos zu surfen. Daher verbesserte es das Wissensdiagramm und verwendete maschinelles Lernen, um besser zu verstehen, wie Medien in Themen und Genres unterteilt werden . In der Google-Suche werden Titel angezeigt, oder Sie können Google Assistant verwenden, um etwas aufzurufen. Sie können es bitten, Romantik- oder Science-Fiction-Filme zu finden, und es sollte genau das in Ihren Apps anzeigen.

Google TV unterstützt auch Live-TV-Dienste, beginnend mit YouTube TV in den USA. Sie können auch Filme und Shows, die Sie finden, zu einer Beobachtungsliste hinzufügen.

Google TV wurde zuerst mit Google TV auf dem neuen Chromecast gestartet. Google hat bestätigt, dass andere Android TV-Geräte und Fernsehgeräte ab 2021 auf Google TV aktualisiert werden. Derzeit werden nur Android-Fernsehgeräte von Sony erwartet. Über welche Modelle ist sonst wenig bekannt.

Google TV ist auch für Android-Nutzer in den USA verfügbar. Die Google Play Movies- und TV-App wurde am 30. September 2020 aktualisiert und in Google TV App umbenannt. Sie können damit nach etwas suchen, um Filme und Fernsehsendungen anzusehen, zu kaufen oder zu leihen und Ihre Beobachtungsliste zu verwalten.

Weitere Informationen finden Sie in Googles Ankündigungspost für Google TV.

Schreiben von Maggie Tillman.