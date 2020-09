Chromecast mit Google TV und Sprachfernbedienung jetzt offiziell

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat den Chromecast offiziell mit Google TV angekündigt, seinem neuesten TV-Streaming-Gerät, das das Chromecast-Erlebnis intelligenter und einfacher machen soll.

Die große Änderung ist, dass der neue Chromecast mit einer Fernbedienung geliefert wird. Das bedeutet, dass Sie nicht alles übertragen müssen, was Sie sehen möchten. Sie können zum Chromecast wechseln und mit der Fernbedienung durch die neue Benutzeroberfläche navigieren - Google TV.

Google TV ist kein Ersatz für Android TV , sondern eine separate Erfahrung. Daher handelt es sich um "Chromecast mit Google TV". Google beschreibt es als "Unterhaltungserlebnis" und verspricht, Vorschläge zu machen, was Sie in Ihren Streaming-Diensten sehen können, und Empfehlungen basierend auf dem, was Sie sehen.

Die Fernbedienung bietet nicht nur Navigation, sondern auch Sprachunterstützung über Google Assistant , sodass Sie sagen können, was Sie sehen möchten, Vorschläge einholen oder andere Smart-Home-Geräte steuern können. Da es sich um Google Assistant handelt, können Sie auch Ihre Nest-Kamera überprüfen und andere Fragen an Google stellen.

Die Fernbedienung verfügt über Schaltflächen in Netflix und YouTube, während die Dienste und verfügbaren Apps im Wesentlichen mit denen auf Android TV identisch sind. In Großbritannien bedeutet dies, dass Sie BBC, ITV, My5, aber kein All4 erhalten. Wichtige Dienste wie Disney + werden natürlich unterstützt.

Casting wird weiterhin unterstützt, sodass die vom Vorgängermodell angebotenen Funktionen weiterhin verfügbar sind, obwohl es überraschenderweise keine App-Oberfläche für Googles Game-Streaming-Dienst Stadia gibt . Google sagt, dass dies etwas ist, das im Jahr 2021 hinzugefügt wird.

Der Chromecast mit Google TV unterstützt 4K HDR-Inhalte mit 60 fps. Formate wie Dolby Vision und Dolby Atmos werden von diesen Streaming-Diensten unterstützt. Wie zuvor ist der neue Chromecast ein einfacher und schlanker Dongle, der direkt an den HDMI-Anschluss eines Fernsehgeräts angeschlossen wird und über USB mit Strom versorgt wird. Anschließend wird eine Verbindung zu Wi-Fi hergestellt, und Sie können sich bei Ihrem Google-Konto und anderen Streaming-Dienstkonten anmelden.

Es wird ein Zubehör-Netzteil geben, das auch eine Ethernet-Verbindung bietet, für diejenigen, die eine fest verdrahtete Verbindung anstelle einer drahtlosen Verbindung wünschen.

Um mit Roku und Amazon mithalten zu können, kostet der neue Chromecast mit Google TV in Großbritannien 59,99 GBP und in den USA 49,99 USD und kann ab heute im allgemeinen Einzelhandel ab Mitte Oktober vorbestellt werden.

Schreiben von Chris Hall.