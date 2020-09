Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird nicht lange dauern, bis der Ersatz für Google Chromecast Ultra angekündigt wird.

US-Einzelhändler haben Berichten zufolge "Sabrina" (AKA Google Chromecast Ultra 2 ) in ihren internen Systemen für ein Veröffentlichungsdatum am 30. September und mit einem UVP von unter 50 US-Dollar aufgeführt.

Target hat es sogar unter dem Namen "Google Chromecast mit Google TV" aufgeführt, was den Spekulationen über eine Namensänderung von Android TV zusätzliches Gewicht verleiht.

Letzteres haben wir bereits im Mai gehört , mit einem starken Gerücht, dass Android TV umbenannt werden würde, aber dies ist der erste "Beweis", der ans Licht gekommen ist.

Artem Russakovskii von Android Police twitterte, dass die Details in den internen Systemen von Target gefunden wurden. Er erinnerte daran, dass Google TV tatsächlich das erste Betriebssystem für Fernseh- und Videomedien des Unternehmens war.

Jetzt senkte das interne System von Target den Preis von Sabrina auf 49,99 US-Dollar und benannte ihn in "Google Chromecast mit Google TV" (nicht Android TV) um, was dem Gerücht von May von @ 9to5Google über die Umbenennung von Android TV in Google TV ( https: //) gerecht wurde t.co/HV1rfeo4bK ).