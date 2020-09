Der Preis für Sabrina Chromecast Ultra 2 von Google ist durchgesickert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die nächste Generation der Chromecast-Reihe von TV-Streaming-Geräten von Google ist eine dieser Produkteinführungen, die bei der Ankündigung nicht so überraschend sein wird (denken Sie an Googles Pixel 4A für eine ähnlich nicht überraschende Enthüllung).

Sabrina , der neue Streaming-Dongle, ist sicherlich auf einem guten Weg, aber eine neue Flut von Lecks hat uns einen wichtigen neuen Informationsstrang beschert - seinen Preis. Wie es üblich ist, wenn Einzelhändler technische Bestände in die Hände bekommen oder sogar die Details neuer Geräte im Voraus erhalten, werden Einträge in ihrer Gerätedatenbank angezeigt.

Auf diese Weise hat das Team von 9to5Google eine Auflistung aus dem Preissystem von Home Depot erhalten, deren Preis mit einigen verschiedenen Farben des Sabrina-Streamers 49,99 US-Dollar beträgt.

Mit diesem Preis würde der neue Chromecast ungefähr den gleichen Preis wie ein Amazon Fire TV Stick oder Roku Streaming Stick + erzielen und den Preis des ersten Chromecast Ultra erheblich unterbieten.

Die Auflistungen scheinen auch zu bestätigen, dass "Sabrina" tatsächlich ein vollständiger Bestandteil des Gerätenamens ist und nicht nur ein interner Codename.

Nachdem die Home Depot-Preise ermittelt wurden, fand DroidLife auf der Walmart-Website eine ähnliche Auflistung mit einem um 10 USD höheren Preis, gefolgt von AndroidPolice , das denselben Preis intern bei Target auflistete.

Das heißt, es ist ein wenig unklar, ob der Streamer 50 oder 60 Dollar kosten wird, obwohl der Unterschied nicht massiv ist. In beiden Fällen deutet dies darauf hin, dass das Gerät zu diesem Zeitpunkt noch nicht weit entfernt ist. Wir erwarten daher eine Ankündigung und Veröffentlichung in Kürze. In Zeiten von Verschiebungen und Verzögerungen sollten Sie sich jedoch nicht darauf verlassen, dass dies sofort geschieht!

Schreiben von Max Freeman-Mills.