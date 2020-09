Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Chromecast wurde ursprünglich im Jahr 2013 angekündigt, um Fernseher intelligent zu machen, indem sie direkt an den HDMI-Anschluss angeschlossen werden und eine Reihe von verbundenen Fähigkeiten bereitstellen.

Die neuesten Versionen - Chromecast Ultra und Chromecast der dritten Generation - wurden 2016 bzw. 2018 angekündigt, erfüllen aber immer noch die ursprüngliche Prämisse, Ihren Fernseher anzuschließen.

Es gibt jedoch Gerüchte, dass Google den Chromecast Ultra mit etwas Neuem in der Pipeline, dem Codenamen Sabrina, aufrütteln will. Google möchte dieses Gerät möglicherweise als Teil der Nest-Familie neu positionieren, daher möglicherweise als Nest Chromecast Ultra oder ähnliches.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, basierend auf Lecks und Gerüchten.

Kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum

Die Preise lagen entweder bei 50 oder 60 US-Dollar

Über das Erscheinungsdatum dieses bevorstehenden Geräts wurde nur sehr wenig gesagt, aber es wäre sinnvoll, wenn Google geplant hätte, es während der Google-E / A bekannt zu geben. Google hat auch eine Android 11 Beta Show geplant - ebenfalls abgesagt - was bedeutet, dass wir nur wenige Google-Events haben. Grundsätzlich gibt es kein Wort darüber, wann dies gestartet werden könnte.

Da die neue Fernbedienung jedoch verschiedene Aufsichtsbehörden durchläuft, wird davon ausgegangen, dass der Start bald erfolgen wird.

In Bezug auf die Preisgestaltung deuteten Lecks zunächst darauf hin, dass sie unter 80 US-Dollar liegen werden. Diese wurden kürzlich weiter bestätigt, da die Angebote bei Walmart, Home Depot und Target Sabrina entweder auf 50 oder 60 US-Dollar veranschlagten.

Es scheint, dass das Ziel hier darin bestehen wird, mit Roku oder Amazon zu konkurrieren, was bedeutet, dass es zu einem niedrigeren Preis als die vorherige Version von Chromecast Ultra erhältlich sein muss.

Ovales kieselartiges Design

Amlogic S905X2 Hardware

Wird mit einer Fernbedienung kommen

Die Existenz eines neuen Chromecast Ultra mit dem Codenamen Sabrina erschien erstmals im März 2020. Diese Details besagten, dass der neue Chromecast im Design dem aktuellen Chromecast der dritten Generation ähneln würde, sodass es sich um eine glatte runde Disc handelt, die eine Verbindung herstellt über HDMI an Ihren Fernseher.

Das Design sieht aus der vorherigen Iteration des Designs verfeinert aus und passt etwas besser zu einigen der Google-Hardware-Designs, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Wir erwarten, dass es in den Farben Pink, Weiß und Schwarz erhältlich ist, basierend auf durchgesickerten Marketingvideos.

Es wird gesagt, dass es mit Amlogic S905X2-Hardware betrieben wird, die in Android-TV-Geräten üblich ist.

Es wird auch mit einer Fernbedienung geliefert, die wie eine Kreuzung zwischen der Apple TV-Fernbedienung und der Google Daydream-Fernbedienung aussehen soll. Es wird angenommen, dass diese Fernbedienung die FCC sowie andere Aufsichtsbehörden durchlaufen hat, was erneut darauf hindeutet, dass der Start eher früher als später erfolgt.

Eine Vorderansicht der Fernbedienung zeigt weitere Details, die wiederum sehr gut zur Norm für Streaming-Geräte passen, mit einem Steuergerät für die obere Richtung und verschiedenen Steuertasten am Gehäuse. Diese Schaltflächen enthalten erwartungsgemäß Steuerelemente im Android-Stil, einschließlich einer Google Assistant-Schaltfläche für die Sprachsteuerung.

Es gibt auch eine Stern-Taste - höchstwahrscheinlich eine, die Sie selbst programmieren können - und durch Details in durchgesickertem Code haben wir erfahren, dass sich möglicherweise auch YouTube- und Netflix-Tasten auf der Fernbedienung befinden.

Läuft Android TV / Google TV

Ermöglicht die Installation der Google Play App

4K HDR, Dolby Vision, HLG

Google-Assistent

Smart Home-Steuerung

Stadienunterstützung

Der neue Chromecast Ultra wird die Richtung im Vergleich zu früheren Versionen dramatisch ändern. Bisher war Chromecast nur eine Verbindung zwischen Ihrem Fernseher und Online-Inhalten, wobei ein separates Gerät zur Steuerung erforderlich war - beispielsweise Ihr Telefon oder Laptop.

Wenn neue Gerüchte zutreffen, wird auf dem neuen Chromecast Android TV ausgeführt - obwohl dies wiederum in Google TV umbenannt werden könnte. Dies ermöglicht den Zugriff auf Dienste, die derzeit für Android TV geöffnet sind, z. B. Installationen von Unterhaltungs-Apps von Google Play, bedeutet jedoch auch, dass die Benutzeroberfläche über eine Fernbedienung gesteuert werden kann.

Durchgesickerte Bilder aus einem Marketingvideo zeigen eine neue Benutzeroberfläche für Android TV auf dem Gerät. Wir vermuten daher, dass dies einen neuen inhaltsbasierten Fokus hervorrufen wird. Es gibt auch die Erwähnung von Smart-Home-Steuerungen, sodass wir vermuten, dass Benachrichtigungen von Diensten wie Nest, ein wenig wie dem Nest Hub, integriert werden .

Aus durchgesickertem Code haben wir auch erfahren, dass er einen Low-Latecy-Spielemodus unterstützt, mit dem Fernseher, die diese Funktion unterstützen, über HDMI 2.1 in den Spielemodus geschaltet werden können. Dies könnte darauf hindeuten, dass Sabrina Stadia unterstützen wird, sodass Sie direkt zur Spieleplattform von Google wechseln können.

Wir gehen davon aus, dass Chromecast das Casting weiterhin wie die aktuellen Modelle unterstützt, jedoch einen einfacheren Zugriff auf Dienste über die direkte Fernbedienung ermöglicht. Es wird auch berichtet, dass eine neue Version von Android TV ausgeführt wird, mit der Inhalte außerhalb von Apps verbessert werden, um die Entdeckung zu einem natürlicheren Erlebnis zu machen und die Konkurrenz mit Apple TV und Amazon Fire TV zu verbessern.

Wir erwarten weiterhin, dass der neue Chromecast Ultra alle derzeit verfügbaren Formate unterstützt, aber insgesamt ein leistungsfähigeres Gerät ist - und es gibt eine Bestätigung der Dolby Vision-Unterstützung aufgrund der Lecks - und etwas, das durch die Hardware-Lecks unterstützt wird. Wir erwarten auch HLG-Unterstützung.

Hier finden Sie alle Details in chronologischer Reihenfolge für den neuen Chromecast Ultra.

Die Preise für Sabrina werden etwas klarer, da Angebote auf verschiedenen Einzelhandels-Websites mit einem Preis von entweder 50 oder 60 US-Dollar erscheinen .

Das neue Modell scheint auf der FCC-Website aufgeführt zu sein , was darauf hinweist, dass es fertiggestellt ist und auf einen vollständigen Start wartet.

Die Entwicklervorschau von Android 11 für Android TV wurde überraschenderweise von Google veröffentlicht und die neue Software bestätigt, dass ein neuer Android TV-basierter Dongle vorhanden ist. Ein Video in der Software zeigt ein Gerät im Sabrina-Stil, das an der Rückseite eines Fernsehgeräts angeschlossen ist, obwohl es nur in Umrissen dargestellt wird.

Andere neue Gerüchte deuten auf Dolby Vision-Unterstützung, einen Spielemodus mit geringer Latenz (möglicherweise für Stadia) und HDMI 2.1 hin. Es scheint also eher ein Konkurrent von Apple TV oder Fire TV zu sein als ein einfaches Besetzungsgerät.

Weitere Details sind aus dem Sabrina-Code hervorgegangen , einschließlich Hardware und Unterstützung für einen Spielemodus mit geringer Latenz.

Ein detailliertes Leck hat uns einen guten Einblick gegeben, was wir von Googles bevorstehendem Gerät mit dem Codenamen Sabrina erwarten können.

Weitere Berichte deuten darauf hin, dass auf dem neuen Google Chromecast Ultra Android TV ausgeführt wird, das eine vollständige Benutzeroberfläche bietet und somit ein viel zugänglicheres Gerät als frühere Versionen darstellt. Es könnte auch zum Nest-Branding übergehen.

Gerüchten zufolge könnte Google sein TV-Angebot auf den Kopf stellen und das Android TV-System stattdessen in Google TV umbenennen.

Bei der FCC wurde eine Fernbedienung von Google entdeckt , die als Fernbedienung für einen neuen Chromecast Ultra gilt.

Hmmmm ... eine Google-Fernbedienung für ein unbekanntes Gerät hat gerade die FCC durchlaufen ... https://t.co/nz0xBG8AtL pic.twitter.com/6gEQ35nR7g - Janko Roettgers (@ jank0), 10. März 2020

Berichten von 9to5Google zufolge plant Google einen Chromecast Ultra der zweiten Generation einschließlich einer Fernbedienung. Die Fernbedienung verfügt über ein Mikrofon und eine Google Assistant-Schaltfläche, und auf dem neuen Chromecast wird auch Android TV ausgeführt.

Schreiben von Chris Hall. Bearbeiten von Max Freeman-Mills.