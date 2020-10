Was ist Google Chromecast und warum sollte es Sie interessieren?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Chromecast ist ein Gerät und ein System, mit dem Sie Dinge von einem Gerät auf ein anderes senden können.

Es ist einfach herauszufinden, einzurichten und zu verwenden. Damit können Sie ein YouTube-Video auf Ihrem Telefon an einen Fernseher senden oder eine Website auf Ihrem Computer an Ihren Fernseher senden. Und das sind nur zwei der Möglichkeiten.

Um Ihnen zu zeigen, was Google Chromecast ist, wie es funktioniert und was Sie damit tun können, haben wir Ihnen alles erklärt, was Sie über den erschwinglichen HDMI-Dongle wissen müssen.

Chromecast ist eine Familie von Dongles für Ihr Fernsehgerät, die an den HDMI-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen werden, um Ihrem Fernsehgerät intelligente Funktionen hinzuzufügen, z. B. Netflix-Streaming. Der Chromecast stellt eine Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk her und kann dann mit Ihrem Smartphone gesteuert werden. Auf diese Weise können Sie eine Unterhaltungs-App auf Ihrem Telefon öffnen und über Chromecast Inhalte auf Ihrem Fernseher abspielen.

Wichtig ist, dass das Google Cast-Protokoll verwendet wird, um diese Inhalte auf Ihrem Fernseher abzurufen. Daher muss die von Ihnen verwendete Quelle Unterstützung bieten. Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Chrome (der Browser), Android und viele andere unterstützen Google Cast.

Google startete den ersten Chromecast im Jahr 2013, aktualisierte ihn 2015 mit dem Chromecast 2 und dann erneut 2018 mit dem Chromecast der dritten Generation. Diese Chromecast-Modelle unterstützen zwar alle Full-HD-Inhalte, sind jedoch zunehmend schneller und verfügen über ein stärkeres WLAN, um eine bessere Verbindung aufrechtzuerhalten.

2016 stellte Google den Chromecast Ultra vor , der identisch mit seinen Vorgängern funktioniert, jedoch die Möglichkeit bietet, 4K-Streams zu übertragen. Chromecast Ultra unterstützt auch Ethernet- und Wi-Fi-Konnektivität, um sicherzustellen, dass Sie eine ausreichend gute Verbindung für anspruchsvollere Streams haben. Chromecast Ultra wird weiterhin verwendet, da es das Gerät ist, mit dem Google Stadia auf Ihren Fernseher übertragen werden kann .

Google bot auch Chromecast Audio an . Im Gegensatz zu den anderen drei Chromecasts werden Videos nicht unterstützt. Stattdessen können Sie mit Audio drahtlos auf Lautsprecher "übertragen" und über eine 3,5-mm-Verbindung eine Verbindung herstellen, obwohl diese Version nicht allgemein verfügbar ist - hauptsächlich, weil Audio-Casting von intelligenten Lautsprechern weitgehend unterstützt wird direkt.

Das Wichtigste beim Casting ist, dass es nicht darum geht, den Inhalt von Ihrem Telefon an den Chromecast-Dongle zu senden. In den allermeisten Fällen verwenden Sie lediglich Ihr Telefon, um dem Chromecast-Gerät mitzuteilen, welche Inhalte abgespielt werden sollen, indem Sie auf die Quelle zeigen. Chromecast verwendet dann eine eigene Verbindung, um diesen Stream in der bestmöglichen Qualität abzurufen.

Wenn Sie beispielsweise einen Chromecast Ultra an einen 4K-Fernseher anschließen, werden 4K-Inhalte wiedergegeben, die Sie auf Ihrem Telefon nicht anzeigen können.

Wenn Sie jedoch Ihr Telefon auf dem Fernseher spiegeln oder eine Website anzeigen, senden Sie dies direkt von Ihrem Telefon oder Computer direkt an Chromecast, und beide müssen in Verbindung bleiben. Dies ist der Fall, wenn Sie den Bildschirm Ihres Android-Geräts, eine Registerkarte von Chrome oder Ihren Chromebook-Desktop verwenden.

Damit Chromecast funktioniert, müssen Sie es an einen HDMI-Eingang eines Fernsehgeräts / Displays anschließen und an ein Netzteil anschließen. Bei Chromecast kann dies eine USB-Buchse auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts sein. Für Chromecast Ultra muss es sich um eine Steckdose handeln, sonst reicht die Stromversorgung nicht aus.

Sie benötigen außerdem ein kompatibles Android- oder iOS-Gerät mit der neuesten Version der App - jetzt Google Home genannt - oder einen kompatiblen Windows-Computer, Mac oder Chromebook mit der neuesten Version des Chrome-Browsers. Die Google Home-App ist dieselbe App, mit der Sie andere Google-Hardware wie Nest Hub steuern und Smart Home-Funktionen für die Steuerung über Ihr Telefon einrichten.

Es ist wichtig, dass Ihr Chromecast und Ihr Gerät oder Computer mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Andernfalls können Sie nicht auf Ihren Fernseher übertragen.

Das Einrichten von Chromecast ist wirklich einfach. Der Vorgang umfasst das Anschließen Ihres Chromecasts an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts und eine Stromquelle (entweder über USB an Ihrem Fernsehgerät oder an eine Steckdose), die Installation der mobilen Google Home-App auf Ihrem Mobilgerät, um den Einrichtungsvorgang zu starten, und das Einrichten der App Anleitung.

Die App findet Ihren Chromecast automatisch und fordert Sie auf, ihn mit demselben Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, das mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist.

Sie können Chromecast auch so einrichten, dass es mit Ihrem Computer funktioniert. Installieren Sie einfach den Chrome-Browser auf dem Computer und navigieren Sie dann vom Browser zu chromecast.com/setup, um Chromecast einzurichten (oder Sie können die Google Cast-Erweiterung schnell installieren).

Mit Chromecast können Sie Filme, Fernsehsendungen und Fotos von Cast-fähigen Apps auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones und iPads übertragen. Sie können auch ganze Websites oder Registerkarten über den Chrome-Browser auf Windows-Computern, Macs und Chromebooks übertragen. Verwenden Sie zum Verwalten Ihres Chromecasts die Google Home-App oder die Google Cast-Browsererweiterung.

Wichtig ist, dass keine Benutzeroberfläche und keine Fernbedienung erforderlich sind. Die gesamte Steuerung erfolgt über Ihr Telefon oder Ihren Computer.

Sie können Ihren Android-Bildschirm auch auf Ihren Fernseher oder von bestimmten Apps auf Ihrem Telefon auf Ihren Chromecast übertragen, um beispielsweise Musik oder Fotos zu teilen.

Nachdem Sie Chromecast eingerichtet haben, müssen Sie lediglich in einer Cast-fähigen App wie YouTube auf die Schaltfläche „Besetzen“ tippen. Der Inhalt wird sofort auf Ihrem großen Fernseher angezeigt.

Über den Chrome-Browser auf Ihrem Computer können Sie auch in einem Videoplayer wie YouTube auf die Schaltfläche "Besetzung" tippen. Sie finden die Cast-Schaltfläche auch in Ihrem Chrome-Browser.

Denken Sie beim Casting daran, dass alle Steuerelemente dann von Ihrem Telefon stammen. Wenn Sie also spielen, pausieren oder überspringen möchten, tun Sie dies auf Ihrem Telefon.

Das Casting auf Ihren Fernseher ist eine einfache Möglichkeit, Ihre mobilen Apps auf einem großen Bildschirm zu genießen. Sie können Ihr Mobilgerät oder Tablet als Fernbedienung verwenden und alles von der Wiedergabe bis zur Lautstärke steuern.

In der Google Home-App können Sie auf "Was läuft" tippen, um Inhalte von Cast-fähigen Apps zu durchsuchen, die Sie bereits installiert haben. Sie können auch auf Apps abrufen tippen, um Cast-fähige Apps zu finden, die Sie noch nicht installiert haben.

Es gibt viele Unterhaltungsoptionen für das Casting, aber die Verwendung von Chromecast zum Freigeben Ihrer Fotos von Ihrem Telefon ist eine echte Option.

Einige Websites sind Cast-fähig. Derzeit sind YouTube, Netflix, Google Play Movies und mehr Cast-fähig, und Google gibt an, ständig neue hinzuzufügen. Sie werden wissen, ob eine Website Cast-fähig ist, wenn Sie die Cast-Schaltfläche auf der Website im Video-Player sehen. Für Websites, die nicht für Google Cast aktiviert sind, können Sie die Cast-Erweiterung verwenden, um den Inhalt auf Ihrem Fernseher anzuzeigen.

Chromecast ist großartig, kann aber unter einigen Problemen leiden. Hier ist die Hauptaufschlüsselung:

Chromecast wird nicht als Besetzungsoption aufgeführt: Wenn Sie Ihren Chromecast nicht sehen können, starten Sie ihn neu. Es ist wahrscheinlich, dass es nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenn Sie es neu starten, wird es wieder mit dem Netzwerk verbunden.

Chromecast stellt keine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi her: Wenn Ihr Chromecast überhaupt keine Verbindung herstellt, kann es schwierig sein, eine Verbindung zu finden. Das Beste, was Sie tun können, ist, den Chromecast näher an Ihren WLAN-Router zu bringen - möglicherweise auf einem anderen Fernseher. Dann können Sie es verbinden und sicherstellen, dass die Software aktualisiert wird und so weiter. Alternativ benötigen Sie möglicherweise einen WLAN-Booster.

Ihr Telefon bietet kein Casting über eine kompatible App an: Sie müssen das Symbol in der App suchen, die Sie übertragen möchten (normalerweise oben rechts in der App oder im Video), um das Casting zu starten. Wenn Sie es nicht finden können und sich in einer App befinden, die Casting unterstützt - wie Netflix -, ist Ihr Telefon wahrscheinlich nicht mit dem Netzwerk verbunden oder der Chromecast ist offline. Wenn Ihr Telefon nichts erkennt, auf das Sie übertragen können, wird kein Symbol angezeigt.

Sie können das Casting nicht mehr steuern, sobald Sie begonnen haben: Dies kann ein Problem sein: Sie beginnen mit dem Casting und irgendwann während der Show bietet Ihnen Ihr Telefon keine Kontrolle mehr. Wenn Sie beispielsweise Netflix ansehen, können Sie die Besetzung nicht stoppen, und es werden einige weitere Episoden durchlaufen. Versuchen Sie, Ihr Telefon neu zu starten - oder suchen Sie auf einem anderen Android-Gerät, das möglicherweise besagt, dass etwas übertragen wird. Wenn alles andere fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise nur Ihren Chromecast ausschalten.

Die Qualität des Chromecasts sieht schlecht aus: Chromecast spielt automatisch die höchste Qualität ab, die es aus dem Stream erhalten kann. Wenn es blockig aussieht, liegt es wahrscheinlich daran, dass Ihre Netzwerkverbindung nicht gut ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die HDMI-Einstellungen Ihres Fernsehgeräts der Qualität entsprechen, die Sie streamen möchten.

