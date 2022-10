Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der PBS America Player ist ab sofort in Großbritannien als Teil des Freeview Play-Angebots an kostenlosen TV-Diensten auf Abruf verfügbar.

Er wird derzeit auf allen Freeview Play-fähigen Fernsehern und Geräten eingeführt und bietet Dokumentar-, Tatsachen- und Kunstprogramme zum Streamen.

Dazu gehören Inhalte wie Frontline und die vielen Serien über die amerikanische Geschichte des bekannten Filmemachers Ken Burns.

"Wir freuen uns sehr, dass wir PBS America als Partner für den Start in Großbritannien gewinnen konnten", sagt Deep Halder, Chief Commercial Officer für Freeview Play.

"Wir haben jetzt elf On-Demand-Player mit mehr als 95 Prozent der meistgesehenen Programme in Großbritannien sowie neue exklusive Titel - und das alles kostenlos. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um Freeview Play-Zuschauer zu werden."

Freeview Play bietet auch Zugang zu On-Demand- und Catch-up-Inhalten über BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK, Legend, STV Player, POP Player und BBC Sounds. Sie können sich rückwärts durch den elektronischen Freeview-Programmführer auf Ihrem Fernseher klicken und Sendungen starten, die Sie vielleicht verpasst haben.

Alternativ können Sie die Dienste auch über die Schnittstelle Explore Freeview Play auf Kanal 100 finden.

Freeview Play ist auf vielen Digitalfernsehern und frei empfangbaren Set-Top-Boxen in Großbritannien verfügbar. In der Produktliste von Freeview können Sie überprüfen, ob Ihr Gerät in der Herstellerliste enthalten ist.

Schreiben von Rik Henderson.