Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Explore Freeview Play-App für Smart-TVs wurde mit einem neuen Look, einem zusätzlichen Bereich für Boxsets und erweiterten Empfehlungsgenres aktualisiert.

Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, Wunschlisten in einem neuen Bereich "Meine Shows" zu erstellen.

Das neue Design tauscht den weißen Hintergrund gegen ein dunkleres Thema aus, wobei die Bilder erweitert wurden, um die Inhalte besser zu präsentieren.

Es wurde ein spezieller Bereich für Boxsets hinzugefügt, der über die Menüleiste am oberen Bildschirmrand aufgerufen werden kann. Dort finden Sie komplette Serien von allen Freeview-Partnern, darunter BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 und UKTV Play, zum Anschauen. Dadurch, dass die Boxsets an einem Ort zusammengefasst sind, ist es einfacher, die gewünschten Serien und Staffeln zu finden, ohne jede App einzeln aufrufen zu müssen.

Auch die Such- und Empfehlungstools von Freeview wurden in Explore Freeview Play verbessert. Sie erhalten jetzt Empfehlungen für mehrere zusätzliche Genres, darunter Essen, Musik und Kunst, Wissenschaft und Natur sowie Geschichte. Sie kommen zu den bestehenden Empfehlungen in den Bereichen Comedy, Drama, Unterhaltung usw. hinzu.

"Wir entwickeln uns ständig weiter und fügen neue kostenlose Funktionen hinzu, damit wir den Verbrauchern einen ausgezeichneten Wert bieten können", so Owen Jenkinson von Freeview Play.

Explore Freeview Play ist über Kanal 100 auf Freeview Play-fähigen Smart-TVs leicht zugänglich.

Schreiben von Rik Henderson.