Was ist Freeview Play und wie kann ich es bekommen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Freeview Play ist Freeview, aber nicht so, wie Sie es kennen.

Wie YouView / BT TV umfasst Freeview Play neben linearem Fernsehen auch Online-Inhalte. Es gibt jetzt auch eine mobile Freeview Play-App, die On-Demand-TV direkt in ihrem elektronischen Programmführer bietet, sodass Sie nicht mehr nach einzelnen Nachhol-Apps suchen müssen.

Um Ihnen zu helfen, sich mit den Angeboten von Freeview Play vertraut zu machen und wann und wo Sie sie möglicherweise sehen, haben wir diese schnelle und praktische Anleitung zusammengestellt.

Basic Freeview ist das kostenlose digitale TV-Angebot für die überwiegende Mehrheit der britischen Fernsehgeräte und eine ebenso große Anzahl von Set-Top-Boxen. Es bietet viele Standard Definition-Kanäle, HD-Kanäle und Freeview + als Standard für die persönliche Videoaufnahme.

Freeview Play fügt dem Mix verbundene Dienste hinzu, sodass Sie innerhalb des EPG durch die letzten sieben Tage der Programmierung zurückblättern und Sendungen auswählen können, die über das Internet gestreamt werden sollen und die Sie möglicherweise verpasst haben. Bisher wurden über 11 Millionen Geräte mit der auf Großbritannien ausgerichteten Technologie verkauft.

Die Technologie ist ein offener Standard, dh Hersteller können das Erlebnis nach Belieben gestalten, solange sie sich an die vereinbarten Standards halten: Das Freeview Play-Branding muss beispielsweise weiterhin im Vordergrund stehen.

Freeview unterhält Partnerschaften mit einer Reihe von Hardwareherstellern, darunter Hersteller von Fernsehgeräten und Set-Top-Boxen. Zu den Herstellern zählen Panasonic, LG, Philips, Sony, Toshiba, Manhattan und Hisense.

Eine vollständige Liste der bisher veröffentlichten Freeview Play-fähigen Geräte finden Sie hier

Mit Freeview Play sind keine Kosten verbunden, die über die Kosten für den Kauf der Ausrüstung hinausgehen. Im Gegensatz zu Sky oder Virgin Media gibt es keine Abonnements, da alles kostenlos ausgestrahlt oder zum Nachholen verwendet werden kann.

Freeview Play bietet integrierten Zugriff auf die wichtigsten britischen TV-Nachholdienste: BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5 und die UK TV Play-App. Mit UK TV können Sie Programme von Dave, Yesterday, Really und Drama verfolgen. Es gibt auch Nachholinhalte von den britischen CBS-Kanälen, einschließlich CBS Reality. Sie können jetzt auch Inhalte von BBC Sounds abrufen, einschließlich Zugriff auf die 50 Radiosender der BBC und On-Demand-Inhalte.

Freeview Play bietet 20.000 Stunden kostenlosen Nachhol-TV-Inhalt (ohne Live-TV), so die dahinter stehende Organisation. Amazon Prime bietet außerdem knapp 22.600 Stunden und Now TV 12.600 Stunden.

Und das zusätzlich zur Standard-Freeview-Liste der Kanäle - es gibt jetzt 70 TV-Kanäle, 15 kostenlose HD-Kanäle und über 25 Radiosender auf der Plattform.

Freeview Play bietet keine separaten Streaming-Apps wie Netflix oder Amazon Prime Video.

Es gibt jedoch auch nichts, was Hersteller davon abhält, zusätzliche Dienste in ihre eigenen Smart-Plattformen aufzunehmen, was eine gewisse Differenzierung zwischen denjenigen bietet, die die Hardware liefern.

Zum Beispiel enthält Humax Netflix in seinen Freeview Play-Boxen, während Fernsehgeräte, die Freeview Play verwenden, viele andere Smart TV-Dienste außerhalb des Freeview Play-Erlebnisses anbieten. LG verfügt beispielsweise neben den Freeview Play-Funktionen über die vollständige webOS-Smart-TV-Plattform.

Freeview Explore ist ein Dienst, der Ihnen die besten täglichen Inhalte aus den auf Freeview Play verfügbaren On-Demand-Kanälen bietet. Es hat eine eigene Registerkarte im Hauptmenü von Freeview Play und teilt den empfohlenen Inhalt in 10 Kategorien auf.

Der Inhalt basiert jedoch nicht auf Ihren Sehgewohnheiten, sondern wird von den Sendern selbst bestimmt, sodass Sie eher Nischeninhalte finden.

Freeview verfügt jetzt über eine mobile App, mit der Sie live von BBC, ITV und Channel 4 streamen und auf On-Demand-Inhalte von BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 und UKTV Play zugreifen können. Die App hat kein Abonnement, sodass Sie sie auch dann verwenden können, wenn Sie keine Freeview Play-Set-Top-Box oder keinen Fernseher haben.

Zu den neuen Funktionen in der App gehören Plan my week, mit denen Sie Ihre persönliche Beobachtungsliste erstellen können, einen kürzlich angezeigten Abschnitt und eine schnelle Suche nach Lieblingskanälen.

Für Seh- und Hörbehinderte. Freeview Play hat jetzt auch einen zugänglichen TV-Guide über Kanal 555 eingeführt. Er enthält Text-zu-Sprache, Bildschirmvergrößerung und Inhaltsfilterung sowie bei Bedarf eine kontrastreiche Benutzeroberfläche.

Wenn Sie 555 auswählen, werden Sie gefragt, wie Sie auf die Anleitung zugreifen möchten - sei es per Text-to-Speech oder nur durch Anzeigen von Programmen mit Untertiteln.

Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte für den barrierefreien TV-Programmführer finden Sie auf der Freeview-Website .

Mochte dies? Was ist HDR?

Schreiben von Rik Henderson und Dan Grabham.