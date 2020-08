EE bietet "BT Sport in a Box" einschließlich eines Google Chromecast an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EE hat ein Sonderangebot für den Zugang zu BT Sport angekündigt, das als "BT Sport in a Box" bezeichnet wird.

Die Box ist für EE-Kunden mit monatlichen Zahlungen erhältlich und für 45 GBP erhältlich. Sie umfasst drei Monate Zugriff auf die BT Sport-App mit inklusive Daten, drei Monate Zugriff auf einen großen Bildschirm (dh Sie können sie auf Ihren Fernseher stellen) und einen inklusive Google Chromecast . Laut EE ist das Paket "mindestens £ 75" wert.

EE bietet normalerweise drei Monate kostenlos BT Sport an, um monatliche Kunden zu bezahlen. Wenn Sie es also noch nicht herausgenommen haben, wird es automatisch in einer Box zu Ihrem BT Sport-Paket hinzugefügt , sodass Sie sechs Monate Zugriff haben. Wie üblich wird Ihnen der Zugriff nach dieser Zeit in Rechnung gestellt, es handelt sich jedoch um ein 30-Tage-Standardabonnement, sodass Sie das Angebot jederzeit beenden können.

Mit dem Bundle haben Sie Zugriff auf die gesamte Palette der BT Sport-Kanäle: BT Sport 1, BT Sport 2, BT Sport 3, BT Sport ESPN und deren HD-Versionen (also nicht Ultra HD bei BT Sport Ultimate). Der grundlegende Chromecast unterstützt Ultra HD sowieso nicht - dafür benötigen Sie den Chromecast Ultra.

Das sportliche Angebot von BT umfasst alle Spiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League - großartig, da beide Wettbewerbe diesen Monat abgeschlossen werden - sowie ausgewählte Premier League-, FA Cup- und jede Menge Gallagher Premiership Rugby, die ebenfalls in diesem Monat wieder aufgenommen werden.

Schreiben von Dan Grabham.