EE Pocket-lint Awards 2022: TV-Streaming-Dienst des Jahres

(Pocket-lint) - Streaming-Plattformen für Unterhaltungsprogramme werden immer beliebter, und es gibt heute mehr Möglichkeiten denn je, die neuesten und besten Inhalte direkt auf Ihren Fernseher, Ihren Laptop oder Ihr Smartphone zu streamen.

Es ist eine heiß umkämpfte Kategorie mit vielen hervorragenden Optionen, die um den Spitzenplatz wetteifern.

Nicht nur die Qualität der exklusiven Inhalte, die für diese Dienste produziert werden, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit und die Qualität der Streams haben sich weiterentwickelt - es gibt also viel zu beachten.

Aber bei unseren jährlichen EE Pocket-Lint Awards kann es nur einen Sieger geben. Hier sind die Ergebnisse für 2022.

TV-Streaming-Dienst des Jahres: Disney+

Disney+ gibt es noch nicht so lange wie einige der anderen Anwärter, aber in relativ kurzer Zeit hat sich die Plattform zu einem unverzichtbaren Abonnement für Fans fast aller Genres etabliert. Das gilt vor allem für Marvel-Liebhaber, Star-Wars-Fans und natürlich für Disney-Fans.

Mit einigen der besten Originalprogramme, von denen die meisten in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos verfügbar sind, bietet Disney+ hervorragende Inhalte in hervorragender Bildqualität.

Ganz gleich, ob Sie die düsteren Weltraumabenteuer von Star Wars Andor, die komödiantische Nostalgie von Chip 'n' Dale Rescue Rangers oder die düstere Schrägheit von Marvels Moon Knight bevorzugen, auf Disney+ ist wirklich für jeden etwas dabei.

Sehr gut bewertet: Netflix

Es gibt einen Grund, warum Netflix einer der beliebtesten Streaming-Dienste überhaupt ist, und zwar nicht, weil er einer der ältesten ist, sondern weil er ständig einige der besten Originalprogramme liefert.

Im Jahr 2022 sahen wir, wie Stranger Things weiterhin die Welt im Sturm eroberte, den atemberaubenden Abschluss von Ozark und endlich ein Wiedersehen mit dem Kult-Favoriten Russian Doll - um nur einige Sendungen aus einem absolut vollen Programm zu nennen.

Außerdem hat Netflix in diesem Jahr sein neues werbefinanziertes Angebot eingeführt, das eine kostengünstigere Möglichkeit bietet, sein ohnehin schon großes Publikum zu erweitern.

Das Beste vom Rest

Während Disney+ den ersten Platz belegte und Netflix auf den zweiten Platz kam, haben unsere anderen Nominierten auch im Jahr 2022 viel zu bieten. Amazon Prime Video lieferte weiterhin hervorragende Originalsendungen wie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und The Boys. Apple TV+ brachte uns Hits wie Severance und Ted Lasso. BBC iPlayer brachte uns 4K-HDR-Programme, ohne dass wir ein Abonnement abschließen mussten. Und schließlich brachte uns Now Sky Originals und HBO-Hits wie House of the Dragon.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate auszuzeichnen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

Schreiben von Luke Baker. Bearbeiten von Britta O'Boyle.