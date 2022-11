Guardians of the Galaxy Holiday Special jetzt auf Disney+ streamen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Kevin Bacon war nicht derjenige, von dem man erwartet hätte, dass er als nächstes dem Marvel Cinematic Universe beitritt, aber jetzt ist er da - und ein neues Weihnachtsspecial ist geboren.

Gerade als du dachtest, dass Wakanda Forever die große Marvel-Veröffentlichung des Jahres ist, bekommen wir einen neuen Teilnehmer, der es aus dem Wasser bläst. Dieser Kurzfilm läuft weniger als 50 Minuten auf Disney+, aber darin können wir die Stars von Guardians of the Galaxy dabei beobachten, wie sie versuchen, Star-Lords perfektes Weihnachten zu gestalten. Und aus irgendeinem Grund beinhaltet das die Entführung von Kevin Bacon.

Bleib einfach bei mir, es gibt einen Grund. Höchstwahrscheinlich gibt es einen Grund.

Im Mittelpunkt des Ganzen stehen zwei Charaktere, die wir alle lieben, die aber nie wirklich die Sendezeit bekommen, die sie verdienen. Das sind natürlich Drax und Mantis, die ein tolles Comedy-Duo abgeben. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden, denn ehrlich gesagt würde eine weitere Beschreibung des Films das Risiko bergen, dass er zu einer Weihnachtstradition für viele wird.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der wir alle jedes Jahr zu Weihnachten National Lampoon's Christmas Vacation, Love Actually und Guardians of the Galaxy Holiday Special sehen.

Damit hast du sicher nicht gerechnet, oder? Natürlich brauchen Sie dafür ein Disney+ Abonnement, aber bei so viel tollem Material, das Sie streamen können, können Sie wirklich nichts falsch machen.

Schreiben von Oliver Haslam.