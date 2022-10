Disney+ ist die neue Heimat von Doctor Who in den USA und Europa

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die BBC und Disney gehen für künftige Staffeln von "Doctor Who" eine Partnerschaft ein. Disney+ wird das neue Zuhause für die kommenden Staffeln der Serie außerhalb Großbritanniens und Irlands.

Dazu gehört auch die nächste Staffel mit Ncuti Gatwa in der Rolle des Doktors, die in den USA und Mitteleuropa exklusiv auf Disney+ und im Vereinigten Königreich und Irland auf BBC - einschließlich iPlayer - zu sehen sein wird.

Showrunner Russell T. Davies hofft, dass Disney+ der Serie helfen wird, eine neue Generation von Fans zu erreichen: "Ich liebe diese Serie, und das ist das Beste aus beiden Welten - mit der Vision und der Freude der BBC und Disney+ zusammen können wir die TARDIS rund um den Planeten starten", sagte er.

Doctor Who wird im November 2023 mit drei Sonderfolgen zurückkehren, in denen David Tennant die Rolle des vierzehnten Doktors spielt. Er kehrt in die Rolle zurück, die er von 2005 bis 2010 gespielt hat (damals war er der Zehnte Doktor), und zwar im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum der Serie.

In der darauffolgenden Weihnachtszeit wird er zum fünfzehnten Doktor, Gatwa, regeneriert.

Wer sehen will, wie Jodie Whittaker zu Tennant wurde, sollte sich die kürzlich ausgestrahlte Sonderfolge The Power of the Doctor ansehen.

Schreiben von Rik Henderson.